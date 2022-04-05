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  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova
  • Temeljito čišćenje svih podova

Obustavljeno

PowerPro Duo2-u-1 ručni/štapni, bežični

FC6162/01

4.1
| (7) Recenzije
Temeljito čišćenje svih podova
Novi PowerPro Duo tvrtke Philips pruža temeljito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Tehnologija PowerCyclone održava veliku usisnu snagu za maksimalnu učinkovitost. Usisna četka TriActive Turbo hvata više prašine i nakupljene prljavštine u jednom potezu.
Pogledajte sve prednosti

Uz tehnologiju PowerCyclone i usisnu četku TriActive Turbo

Temeljito čišćenje svih podova

  • 2-u-1

  • 12 V

  • Bez vrećice

  • 2 nastavka

Tehnologija PowerCyclone za maksimalni učinak

Tehnologija PowerCyclone za maksimalni učinak

Tehnologija PowerCyclone pruža temeljito čišćenje u jednom potezu kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.

Maksimalna fleksibilnost za čišćenje teško dostupnih površina

Maksimalna fleksibilnost za čišćenje teško dostupnih površina

PowerPro Duo dizajniran je tako da može dosegnuti svaku površinu, što znači da ćete s lakoćom čistiti ispod kauča, kreveta ili stola.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

7

Recenzije

4
2

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý

Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

18/06/2015

Česká republika

Česká republika

jedná se ovýborný produkt

Dobrý den! Vysavač vlastním cca 3 měsíce. Výborný pomocník při úklidu omyvatelných podlah a koberců typu jekor. Mám doma více koček a vysavač se stal neocenitelným pomocníkem při úklidu, především vysávání chlupů. Výkon i doba výdrže baterie je na výborné úrovni.Jako jediný nedostatek se mi jeví absence papírového filtru. Při vysávání jemných nečistot a prachu projdou občas prachové částice zpět do ovzduší. Na hrubší nečistoty a úklid po domácích mazlíčcích je vynikající. Na vyšší koberce a koberce opatřené třásněm není vzhledem k rotujícím kartáčům vhodnýi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

10/09/2014

Česká republika

Česká republika

Akumulátorový vysavač téměř bez chybičky.

Vysavač máme doma zhruba 3 měsíce. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí každodenní pomoci při úklidu..vysávání v kuchyni, chlupů po kočkách, nehtů po manikúře.. Rotační kartáč nemá chybu. Pouze je potřeba jej pravidelně čistit a občas zkontrolovat jestli se neucpalo místo ohybu mezi tělem vysavače a hlavou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

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Upozorenja

  1. 3 Testirao neovisni institut za testiranje prateći prosječnu uporabu na tepisima i tvrdim podovima, u usporedbi s najprodavanijim proizvodom u kategoriji bežičnih 2-u-1 ručnih/štapnih modela od 12 V prema neovisnom izvoru, lipanj 2013.