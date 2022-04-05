2 godine jamstva
Obustavljeno
FC6162/01
2-u-1
12 V
Bez vrećice
2 nastavka
Tehnologija PowerCyclone pruža temeljito čišćenje u jednom potezu kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.
Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.
PowerPro Duo dizajniran je tako da može dosegnuti svaku površinu, što znači da ćete s lakoćom čistiti ispod kauča, kreveta ili stola.
4.1
od 5
7
Recenzije
Pešmir
05/04/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý
Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Nikon
18/06/2015
Česká republika
jedná se ovýborný produkt
Dobrý den! Vysavač vlastním cca 3 měsíce. Výborný pomocník při úklidu omyvatelných podlah a koberců typu jekor. Mám doma více koček a vysavač se stal neocenitelným pomocníkem při úklidu, především vysávání chlupů. Výkon i doba výdrže baterie je na výborné úrovni.Jako jediný nedostatek se mi jeví absence papírového filtru. Při vysávání jemných nečistot a prachu projdou občas prachové částice zpět do ovzduší. Na hrubší nečistoty a úklid po domácích mazlíčcích je vynikající. Na vyšší koberce a koberce opatřené třásněm není vzhledem k rotujícím kartáčům vhodnýi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
MajaRu
10/09/2014
Česká republika
Akumulátorový vysavač téměř bez chybičky.
Vysavač máme doma zhruba 3 měsíce. Za tuto dobu se stal nedílnou součástí každodenní pomoci při úklidu..vysávání v kuchyni, chlupů po kočkách, nehtů po manikúře.. Rotační kartáč nemá chybu. Pouze je potřeba jej pravidelně čistit a občas zkontrolovat jestli se neucpalo místo ohybu mezi tělem vysavače a hlavou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerPro Duo FC6162/02 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
3 Testirao neovisni institut za testiranje prateći prosječnu uporabu na tepisima i tvrdim podovima, u usporedbi s najprodavanijim proizvodom u kategoriji bežičnih 2-u-1 ručnih/štapnih modela od 12 V prema neovisnom izvoru, lipanj 2013.