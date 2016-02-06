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  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
  • Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu

Obustavljeno

MiniVacRučni usisavač

FC6152/01

4
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu
Philipsov ručni usisavač ubrzava i pojednostavljuje svakodnevno čišćenje. Sadrži punjive baterije koje osiguravaju maksimalnu pokretljivost, a priloženi nastavci omogućuju čišćenje osjetljivih površina i dosezanje teško dostupnih kutova.
Pogledajte sve prednosti

Dvofazna filtracijska tehnologija za jednostavno čišćenje

Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu

  • 3,6 V

  • Crna i plava

  • 2 nastavka

  • Baza za punjenje

Sustav za filtriranje u 2 stupnja za optimalne rezultate čišćenja

Sustav za filtriranje u 2 stupnja brine se da prašina, jednom kada uđe, više ne može izaći. Prvi filtar blokira većinu prljavštine, dok drugi filtar hvata sitnije čestice prašine.

NiMh baterija za svakodnevno napajanje

NiMH baterije ručnog usisavača jamče dugotrajno napajanje, u usporedbi s drugim vrstama baterija koje su podložne "memorijskom efektu".

Bežični rad pruža potpunu mobilnost

Bežični rad pruža potpunu mobilnost

Punjive baterije omogućavaju vam čišćenje na svim mjestima, a da pritom ne ovisite o strujnoj utičnici.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

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