2 godine jamstva
Obustavljeno
3,6 V
Crna i plava
2 nastavka
Baza za punjenje
Sustav za filtriranje u 2 stupnja brine se da prašina, jednom kada uđe, više ne može izaći. Prvi filtar blokira većinu prljavštine, dok drugi filtar hvata sitnije čestice prašine.
NiMH baterije ručnog usisavača jamče dugotrajno napajanje, u usporedbi s drugim vrstama baterija koje su podložne "memorijskom efektu".
Punjive baterije omogućavaju vam čišćenje na svim mjestima, a da pritom ne ovisite o strujnoj utičnici.
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač