Obustavljeno
FC6150/01
Uklanja svu vidljivu prašinu i nečistoće.
Philipsov ručni usisivač ubrzava i pojednostavljuje svakodnevno čišćenje. Sadrži punjive baterije koje osiguravaju maksimalnu pokretljivost, a priloženi nastavci omogućuju čišćenje osjetljivih površina i dosezanje teško dostupnih kutova.
3,6 V
Bijela
2 nastavka
Sustav za filtriranje u 2 stupnja brine se da prašina, jednom kada uđe, više ne može izaći. Prvi filtar blokira većinu prljavštine, dok drugi filtar hvata sitnije čestice prašine.
NiMH baterije ručnog usisivača jamče dugotrajno napajanje, u usporedbi s drugim vrstama baterija koje su podložne "memorijskom efektu".
Punjive baterije omogućavaju vam čišćenje na svim mjestima, a da pritom ne ovisite o strujnoj utičnici.
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4.0
od 5
12
Recenzije
tündérke
19/01/2023
Magyarország
Provjereni kupac
könnyű és mindent felszív
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A lépcsőnél könnyen tudok a sarkokban is a porcicákat 1perc alatt felporszívózni. A karácsonyfa tüskéit is mindig tudtam eltüntetni és az akumlátora sokáig bírta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
DanMek
08/11/2021
Magyarország
Provjereni kupac
Kicsi es ugyes
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meggyozo szivoereje van sz uzemideje kb. 8 perc, de ez a leirasban is benne van, tehat nem zsakbamacska. Atlagos felhasznalasra tokeletes, az asztali es koruli morzsakat szoktam felszedni vele.
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
laserline80
16/12/2020
Magyarország
Érdemes volt megvásárolni
A többi márkájú morzsaporszívókhoz képest nagy szívóereje van, a szűkítő és a kefe fej tartozék is rendkívül hasznos.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó