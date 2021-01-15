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Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač Philips MiniVac 12 V za vaš dom i automobil. Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična usisna četka osigurava superiorno usisavanje prašine.
Baterija od 12 V
Bez vrećice, ciklonski sustav
5 nastavaka i torbica za spremanje
Za kuću i automobil (s priključkom)
Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.
Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.
Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije* MiniVac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".
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5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marlock
15/01/2021
Polska
Najlepszy ręczny odkurzacz!
Mały, mocny, poręczny. Dzięki bazie można go niemal non stop używać. Bogaty zestaw akcesoriów + torba. Łatwy w czyszczeniu! Jedynym mankamentem jest delikatny i podatny na zarysowania plastik z którego jest wykonany. Obecnie brak zestawów filtrów wymiennych na rynku, a szkoda ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny
Boghi
06/06/2019
România
Bun
Dupa un drum cu masina iar intre timp ai mai si consumat in masina ceva produse care au lasat firmituri (stixuri, biscuiti, etc) e foarte bun aspiratorul pentru a face curat pe scaune si pe jos. Atentie acest aspirator nu poate inlocui o curatenie profesionala executata la o spalatorie auto. Are multe accesorii cu care poti curata orice cotloane.
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6149/01 Aspirator portabil
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6149/01 Aspirator portabil
besenj
10/04/2019
Україна
Дуже задоволена даним продуктом
Незамінна річ як вдома, так і в машині! Зарядки вистачає на довго, легко чистити, багато насадок, що полегшує прибирання!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос