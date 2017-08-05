2 godine jamstva
Obustavljeno
Baterija od 10,8 V (litij)
Bez vrećice, ciklonski sustav
Uski nastavak i četka
Eco
Snažne litij-ionske (Li-Ion) baterije MiniVac aparata tvrtke Philips imaju dugotrajniji radni vijek od standardnih nikal-kadmij (NiCd) baterija. Li-Ion baterije također su vrlo lagane te stoga pružaju ugodniji doživljaj čišćenja.
Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filtar blokira većinu nečistoće, dok drugi filtar lovi najsitnije čestice nečistoće.
Postolje za punjenje uređaja MiniVac služi za držanje četke i nastavka za uske površine. Četka jamči da tijekom čišćenja nećete oštetiti osjetljive površine, dok nastavak za uske površine omogućava pristup teško dostupnim mjestima.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lejla
05/08/2017
Slovenija
vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto
5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
uspoređeno s prethodnim modelom Philips FC6050. Interno testiranje 2007., Philips Consumer Lifestyle.