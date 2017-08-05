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  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu
  • Svaki dan mislimo na prirodu

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6148/01

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svaki dan mislimo na prirodu
Usisavač Philips MiniVac EnergyCare snage 10,8 V ima laganu i snažnu te dugotrajnu litij-ionsku bateriju. Sustav učinkovitog punjenja zaustavlja potrošnju energije kada se baterije napune, tako da se energija ne troši uzalud.
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Svaki dan mislimo na prirodu

  • Baterija od 10,8 V (litij)

  • Bez vrećice, ciklonski sustav

  • Uski nastavak i četka

  • Eco

Dugotrajne lagane litij-ionske baterije

Dugotrajne lagane litij-ionske baterije

Snažne litij-ionske (Li-Ion) baterije MiniVac aparata tvrtke Philips imaju dugotrajniji radni vijek od standardnih nikal-kadmij (NiCd) baterija. Li-Ion baterije također su vrlo lagane te stoga pružaju ugodniji doživljaj čišćenja.

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice pruža optimalnu filtraciju

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice pruža optimalnu filtraciju

Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filtar blokira većinu nečistoće, dok drugi filtar lovi najsitnije čestice nečistoće.

Postolje za punjenje s četkom i nastavkom za uske površine

Postolje za punjenje s četkom i nastavkom za uske površine

Postolje za punjenje uređaja MiniVac služi za držanje četke i nastavka za uske površine. Četka jamči da tijekom čišćenja nećete oštetiti osjetljive površine, dok nastavak za uske površine omogućava pristup teško dostupnim mjestima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/08/2017

Slovenija

Slovenija

vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto

5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

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Upozorenja

  1. uspoređeno s prethodnim modelom Philips FC6050. Interno testiranje 2007., Philips Consumer Lifestyle.