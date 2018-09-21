2 godine jamstva
Obustavljeno
Baterija od 4,8 V
Bez vrećice, ciklonski sustav
Uski nastavak, četka, guma za tekućinu
Vlažno i suho
Philips Mini Vac možete spremiti na prikladnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.
Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.
Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.
4.5
od 5
13
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
anolina
21/09/2018
Hrvatska
Odlican!
Divno malo pomagalo koje je moj zivot ucinilo laksim i jednostavnijim od prvog dana upotrebe. Super za rukovanje, lijepo sjeda u ruku, nije preteski, nije glomazni a radi vrlo vrlo dobro, odlicno! Zavuce se bez problema, pokupi sve sa stola i ispod stola u trenu, pauci sa svojom paucinom nisu bili nikad dostupniji, komarci su nas izludivali dok ih sad lovimo po kuci i usisavamo - nova igra. Super je za auto, za namjestaj (pogotovo u slucaju male djece i ljubimaca), za ciscenje racunala... kod mene ima velikiii plus sto ga djeca obozavaju, pokupe sve sa poda zabavljajuci se usisavacem. Jedino sto mi nije prakticno je to sto nema neki oslonac da ga odlozim dok imam potrebu vec kad ga ispustim na ravnu plohu plastika se izgrebe. Osobno mi to ne smeta ali dizajn bi samo promijenila kod te stavke. Znaci, toplo preporucam, vrlo je isplativ!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Maja13
03/09/2018
Hrvatska
Odličan dodatak običnom usisivaču, pomaže u suživotu s kućnim ljubimcima
Čišćenje je za Vas prava noćna mora? Ne brinite! Ovaj ručni usisivač odličan je za brzo skupljanje prašine, prolivenih tekućina, razbijenih stalaka za svijeće prije dolaska gostiju. Brz, jednostavan, učinkovit. A dobar je i ako imate kućnog ljubimca- u mojem slučaju nespretnu mačku radi koje me često dočeka nešto rasipano dok sam na poslu. Ne moram vaditi veliki usisivač jer je mini vac uvijek pri ruci i lijepo se dizajnom uklopio u moderan dom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
JopeVK
30/08/2018
Hrvatska
Ovo je nešto najbolje i efikasnije sto sam imala
Hvala na poklonu, MiniVac ručni usisivač je super, nisam ni slutila da tako nesto postoji. Prije sam "ludila" kad klinci nesto prospu, jer moram onaj veliki izvlaciti, ili trcat po metlu i lopatu... A ovo sad drzim na ormaricu(cak lijepo i izgleda) i sve sto prospu, odmah i usisam, bilo mokro bilo suho.... I uzivamo u prosipanju 10+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač