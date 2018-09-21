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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Obustavljeno

MiniVacRučni usisavač

FC6142/01

4.5
| (13) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač MiniVac Wet&Dry od 4,8 V tvrtke Philips. Zahvaljujući sustavu za vlažno i suho čišćenje omogućuje vam lako uklanjanje prolivenih tekućina i suhe prljavštine. Aerodinamični dizajn usisne četke osigurava superiorno usisavanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Sustav za vlažno i suho čišćenje te aerodinamična usisna cijev

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

  • Baterija od 4,8 V

  • Bez vrećice, ciklonski sustav

  • Uski nastavak, četka, guma za tekućinu

  • Vlažno i suho

Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

Tanko podnožje za punj. (zid ili stol)

Philips Mini Vac možete spremiti na prikladnu bazu za punjenje montiranu na zid ili postavljenu na stol. To znači da je Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom spreman uvijek kada i vi.

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

13

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2

21/09/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!

Divno malo pomagalo koje je moj zivot ucinilo laksim i jednostavnijim od prvog dana upotrebe. Super za rukovanje, lijepo sjeda u ruku, nije preteski, nije glomazni a radi vrlo vrlo dobro, odlicno! Zavuce se bez problema, pokupi sve sa stola i ispod stola u trenu, pauci sa svojom paucinom nisu bili nikad dostupniji, komarci su nas izludivali dok ih sad lovimo po kuci i usisavamo - nova igra. Super je za auto, za namjestaj (pogotovo u slucaju male djece i ljubimaca), za ciscenje racunala... kod mene ima velikiii plus sto ga djeca obozavaju, pokupe sve sa poda zabavljajuci se usisavacem. Jedino sto mi nije prakticno je to sto nema neki oslonac da ga odlozim dok imam potrebu vec kad ga ispustim na ravnu plohu plastika se izgrebe. Osobno mi to ne smeta ali dizajn bi samo promijenila kod te stavke. Znaci, toplo preporucam, vrlo je isplativ!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

03/09/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan dodatak običnom usisivaču, pomaže u suživotu s kućnim ljubimcima

Čišćenje je za Vas prava noćna mora? Ne brinite! Ovaj ručni usisivač odličan je za brzo skupljanje prašine, prolivenih tekućina, razbijenih stalaka za svijeće prije dolaska gostiju. Brz, jednostavan, učinkovit. A dobar je i ako imate kućnog ljubimca- u mojem slučaju nespretnu mačku radi koje me često dočeka nešto rasipano dok sam na poslu. Ne moram vaditi veliki usisivač jer je mini vac uvijek pri ruci i lijepo se dizajnom uklopio u moderan dom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

30/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovo je nešto najbolje i efikasnije sto sam imala

Hvala na poklonu, MiniVac ručni usisivač je super, nisam ni slutila da tako nesto postoji. Prije sam "ludila" kad klinci nesto prospu, jer moram onaj veliki izvlaciti, ili trcat po metlu i lopatu... A ovo sad drzim na ormaricu(cak lijepo i izgleda) i sve sto prospu, odmah i usisam, bilo mokro bilo suho.... I uzivamo u prosipanju 10+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

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