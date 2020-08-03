ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije
  • Očistite automobil kao nikada prije

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6141/01

4.1
| (11) Recenzije
Očistite automobil kao nikada prije
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac 12 V za vaš automobil. Ciklonski protok zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična mlaznica osigurava superiorno usisavanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisni nast.

Očistite automobil kao nikada prije

  • Za automobil.

  • Bez vrećice, ciklonski sustav

  • 5 nastavaka i torbica za spremanje

  • Automobil (s utikačem za automobil)

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filtar blokira većinu nečistoće, dok drugi filtar lovi najsitnije čestice nečistoće.

Aerodinamični usisni nastavak bolje usisava prašinu

Aerodinamični usisni nastavak bolje usisava prašinu

Aerodinamični usisni nastavak aparata Philips MiniVac napravljen je kako bi osigurao optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisnog nastavka omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Utikač za automobil osigurava neogran. vrijeme rada

Utikač za automobil osigurava neogran. vrijeme rada

Philips MiniVac Car idealan je za čišćenje automobila jer ima utikač za automobil koji mu omogućava dosezanje i najteže dostupnih područja automobila bez punjenja. To znači da je uvijek spreman za uporabu!

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

11

Recenzije

4
2

03/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za auto ali i manje površine u kući

Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.

Prednosti

Da

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Super usisavač za auto

Usisava i najmanje mrvice, naročito za nestašne putnike, super!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysavač

Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.

Prednosti

Bohaté příslušenství, uložný obal.

Mane

Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi