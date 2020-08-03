2 godine jamstva
Obustavljeno
FC6141/01
Za automobil.
Bez vrećice, ciklonski sustav
5 nastavaka i torbica za spremanje
Automobil (s utikačem za automobil)
Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filtar blokira većinu nečistoće, dok drugi filtar lovi najsitnije čestice nečistoće.
Aerodinamični usisni nastavak aparata Philips MiniVac napravljen je kako bi osigurao optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisnog nastavka omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.
Philips MiniVac Car idealan je za čišćenje automobila jer ima utikač za automobil koji mu omogućava dosezanje i najteže dostupnih područja automobila bez punjenja. To znači da je uvijek spreman za uporabu!
4.1
od 5
11
Recenzije
Monyka
03/08/2020
Hrvatska
Odličan za auto ali i manje površine u kući
Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.
Prednosti
Da
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Neli
20/12/2015
Hrvatska
Provjereni kupac
Super usisavač za auto
Usisava i najmanje mrvice, naročito za nestašne putnike, super!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Prcek_hrosik
04/05/2021
Česká republika
Vysavač
Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.
Prednosti
Bohaté příslušenství, uložný obal.
Mane
Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač