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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Obustavljeno

MiniVacRučni usisavač

FC6140/01

4.5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni usisavač Philips MiniVac 3,6 V. Sustav ciklonskog protoka zraka u 2 stupnja bez vrećice jamči dugotrajan rad, dok aerodinamična usisna četka osigurava superiorno usisavanje prašine.
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Ciklonski protok zraka u ap. bez vrećice i aerodin. usisni nast.

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

  • Baterija od 3,6 V

  • Bez vrećice, ciklonski sustav

  • Uski nastavak i četka

Aerodinamični usisni nastavak bolje usisava prašinu

Aerodinamični usisni nastavak bolje usisava prašinu

Aerodinamični usisni nastavak aparata Philips MiniVac napravljen je kako bi osigurao optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisnog nastavka omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filtar blokira većinu nečistoće, dok drugi filtar lovi najsitnije čestice nečistoće.

Snaga NiMH baterija od 3,6 V

Snaga NiMH baterija od 3,6 V

Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije Mini Vac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá velikost.

S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

01/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

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