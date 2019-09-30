2 godine jamstva
Obustavljeno
Baterija od 3,6 V
Bez vrećice, ciklonski sustav
Uski nastavak i četka
Aerodinamični usisni nastavak aparata Philips MiniVac napravljen je kako bi osigurao optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisnog nastavka omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.
Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filtar blokira većinu nečistoće, dok drugi filtar lovi najsitnije čestice nečistoće.
Snažne dugotrajnije nikal-metal-hidridne (NiMH) baterije Mini Vac aparata tvrtke Philips nemaju problema s "memorijskim efektom". Taj efekt s vremenom smanjuje kapacitet baterija, smanjujući vrijeme rada. Ovaj Mini Vac s NiMH baterijama stoga ima dugotrajnije vrijeme rada u usporedbi s proizvodima sa standardnim nikal-kadmij (NiCd) baterijama koje imaju "memorijski efekt".
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Danielleux
30/09/2019
Česká republika
Dobrá velikost.
S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Pavlouš
01/05/2015
Česká republika
Výrobek doporučuji
Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač