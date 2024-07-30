Kava je super, kremasta i lijepog mirisa. Mlinac je tih i kava je brzo kuhana. Veliki izbor kavnih napitaka i stvarno sam zadovoljna s ovim aparatom. Probala sam i ledenu kavu i kava je pripremljena na nižoj temperaturi i ostala je ona lijepa aroma. Najbitnije je da se jednostavno koristi i održava. Preporučujem!