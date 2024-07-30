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Sve serije

  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
  • Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom

Serija 4400Automatski aparat za espresso

EP4443/70

4.9
| (270) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom
Odaberite jedan od 12 ukusnih recepata za kavu koje pruža LatteGo 4400. Od kave s mlijekom do osvježavajuće ledene kave, svaki napitak kuha se na idealnoj temperaturi sa savršenom aromom i pjenom. LatteGo priprema svilenkasto glatku pjenu, a čišćenje je jednostavno.
Pogledajte sve prednosti

Uz LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

Najlakši način za uživanje u receptima s vrućom i ledenom kavom

  • 12 napitaka

  • LatteGo

  • Bijelo-srebrna

Uživajte u 12 vrućih i ledenih napitaka nadohvat ruke

Uživajte u 12 vrućih i ledenih napitaka nadohvat ruke

Naših 12 recepata obuhvaćaju razne napitke, od vrućih napitaka kao što su espresso, kave s mlijekom i cappuccina, sve do osvježavajućih ledenih kava. Kalibrirali smo sustav kuhanja tako da čak i ledene kave imaju jednako dobar okus kao i vrući napitci.

Napravite svilenkasto glatku mliječnu pjenu uz sustav za mlijeko LatteGo

Napravite svilenkasto glatku mliječnu pjenu uz sustav za mlijeko LatteGo

Naša snažna tehnologija ciklonskog stvaranja pjene omogućuje vam pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene pritiskom gumba, čak i s biljnim alternativama mlijeku.

Manje čekanja i brže do kave uz QuickStart

Manje čekanja i brže do kave uz QuickStart

Više ne trebate čekati da se aparat zagrije. Naša funkcija QuickStart omogućuje kuhanje kave odmah po uključivanju. Aparat će se zagrijati sukladno odabranom receptu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

270

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Cvrta

30/07/2024

Hrvatska

Vrhunski aparat za kavu koji veseli

Lijep dizajn, tih, pregledan i velik ekran. Jednostavan za uporabu, kave su aromatične, mirisne.

Prednosti

dizajn; okus kave; tih; jednostavan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso

Tratinčica22

27/07/2024

Hrvatska

Vrhunski aparat

Kupili na preporuku, aparat je vrhunski. Radi odlične kave ko iz kafića

Prednosti

Priprema odličnu kavu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso

Sook4

24/07/2024

Hrvatska

Jako intuitivan aparat, jednostavan za koristiti!

Jednostavan dizajn, intuitivno pročelje, radi jako finu kavu i još je uz to jako sexy dodatak za kuhinju ili bilo koji drugi prostor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.)

  2. U usporedbi s prethodnim aparatima za espresso tvrtke Philips

  3. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja