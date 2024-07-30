2 godine jamstva
12 napitaka
LatteGo
Bijelo-srebrna
Naših 12 recepata obuhvaćaju razne napitke, od vrućih napitaka kao što su espresso, kave s mlijekom i cappuccina, sve do osvježavajućih ledenih kava. Kalibrirali smo sustav kuhanja tako da čak i ledene kave imaju jednako dobar okus kao i vrući napitci.
Naša snažna tehnologija ciklonskog stvaranja pjene omogućuje vam pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene pritiskom gumba, čak i s biljnim alternativama mlijeku.
Više ne trebate čekati da se aparat zagrije. Naša funkcija QuickStart omogućuje kuhanje kave odmah po uključivanju. Aparat će se zagrijati sukladno odabranom receptu.
Shvatite recenzije proizvoda
4.9
od 5
270
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Cvrta
30/07/2024
Hrvatska
Vrhunski aparat za kavu koji veseli
Lijep dizajn, tih, pregledan i velik ekran. Jednostavan za uporabu, kave su aromatične, mirisne.
Prednosti
dizajn; okus kave; tih; jednostavan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso
Tratinčica22
27/07/2024
Hrvatska
Vrhunski aparat
Kupili na preporuku, aparat je vrhunski. Radi odlične kave ko iz kafića
Prednosti
Priprema odličnu kavu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso
Sook4
24/07/2024
Hrvatska
Jako intuitivan aparat, jednostavan za koristiti!
Jednostavan dizajn, intuitivno pročelje, radi jako finu kavu i još je uz to jako sexy dodatak za kuhinju ili bilo koji drugi prostor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4400 EP4441/50 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.)
U usporedbi s prethodnim aparatima za espresso tvrtke Philips
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Stvarni broj šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja