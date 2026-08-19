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DTM9030/10
Umjetnost bežičnog zvuka u visokom kućištu
Uronite u Hi-Fi zvuk koji pružaju Philips Fidelio zvučnici uspravnog dizajna. Bežično usmjeravajte glazbu koristeći Bluetooth® aptX i AAC. Reproducirajte CD medije ili glazbu s uređaja iPod/iPhone putem Philips DualDock priključka. Dva će zvučnika prostoriju ispuniti zvukom.
Bluetooth® aptX i AAC
Osmišljen da pruži spoj elegantnog dizajna i mogućnosti povezivanja Apple uređaja s Lightning i 30-pinskim priključkom, DualDock iskače kada treba otkriti priključke i funkcionirati kao postolje za iPhone/iPod.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Sound Tower je osmišljen za pružanje prostornog i prožimajućeg zvuka koji ispunjava prostoriju uz moderan oblik koji štedi prostor. Ima moderan i suvremen dizajn koji će upotpuniti interijer svakog doma.
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