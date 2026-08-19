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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

zvučni sustav s priključnom stanicom

DTM9030/10

Umjetnost bežičnog zvuka u visokom kućištu

Uronite u Hi-Fi zvuk koji pružaju Philips Fidelio zvučnici uspravnog dizajna. Bežično usmjeravajte glazbu koristeći Bluetooth® aptX i AAC. Reproducirajte CD medije ili glazbu s uređaja iPod/iPhone putem Philips DualDock priključka. Dva će zvučnika prostoriju ispuniti zvukom.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Umjetnost bežičnog zvuka u visokom kućištu

  • Bluetooth® aptX i AAC

DualDock za punjenje i reprodukciju s uređaja iPod/iPhone (Lightning i 30-pinski)

DualDock za punjenje i reprodukciju s uređaja iPod/iPhone (Lightning i 30-pinski)

Osmišljen da pruži spoj elegantnog dizajna i mogućnosti povezivanja Apple uređaja s Lightning i 30-pinskim priključkom, DualDock iskače kada treba otkriti priključke i funkcionirati kao postolje za iPhone/iPod.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Jedinstveni uspravni dizajn koji će se uskladiti s vašim životnim stilom

Sound Tower je osmišljen za pružanje prostornog i prožimajućeg zvuka koji ispunjava prostoriju uz moderan oblik koji štedi prostor. Ima moderan i suvremen dizajn koji će upotpuniti interijer svakog doma.

Tehničke specifikacije

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