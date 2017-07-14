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Uživajte u glazbi s uređaja iPod/iPhone/iPad bežično
Uz Bluetooth® možete bežično slušati glazbu. Priključna stanica tvrtke Philips reproducira i glazbu s CD uređaja ili uređaja iPod/iPad/iPhone putem Lightning priključka, donoseći sveobuhvatan, prožimajući i kristalno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji LivingSound i Pure Digital
Bluetooth
s Lightning priključkom
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Tehnologija LivingSound tvrtke Philips (patent se čeka) znatno proširuje područje najboljeg ozvučenja (mjesto u prostoriji koje je idealno za slušanje), tako da možete uživati u glazbi koja će vas prožeti na još većem području. Kombinirajući razne procese obrade zvuka, LivingSound vraća bogatstvo i prostorne detalje zvuka koji se često gube kod kompaktnih stereo sustava. Učinak je područje najboljeg ozvučenja veće od očekivanog - područje široko i ravnomjerno raspoređeno prostorijom. Uživanje u glazbi više ne mora biti ograničeno na uobičajeno, malo područje. Uživajte u optimalnom stereo zvuku na širem području.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DTM5095 wieża z podstawką dokującą