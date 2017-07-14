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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
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Obustavljeno

Philips Fideliozvučni sustav s priključnom stanicom

DTM5095/12

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u glazbi s uređaja iPod/iPhone/iPad bežično

Uz Bluetooth® možete bežično slušati glazbu. Priključna stanica tvrtke Philips reproducira i glazbu s CD uređaja ili uređaja iPod/iPad/iPhone putem Lightning priključka, donoseći sveobuhvatan, prožimajući i kristalno čist zvuk zahvaljujući tehnologiji LivingSound i Pure Digital

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Uživajte u glazbi s uređaja iPod/iPhone/iPad bežično

  • Bluetooth

  • s Lightning priključkom

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

LivingSound za rasprostranjeniji, prožimajući stereo zvuk

LivingSound za rasprostranjeniji, prožimajući stereo zvuk

Tehnologija LivingSound tvrtke Philips (patent se čeka) znatno proširuje područje najboljeg ozvučenja (mjesto u prostoriji koje je idealno za slušanje), tako da možete uživati u glazbi koja će vas prožeti na još većem području. Kombinirajući razne procese obrade zvuka, LivingSound vraća bogatstvo i prostorne detalje zvuka koji se često gube kod kompaktnih stereo sustava. Učinak je područje najboljeg ozvučenja veće od očekivanog - područje široko i ravnomjerno raspoređeno prostorijom. Uživanje u glazbi više ne mora biti ograničeno na uobičajeno, malo područje. Uživajte u optimalnom stereo zvuku na širem području.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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