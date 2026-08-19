Obustavljeno
DTM3155/12
Zvuk usklađen s vašim domom
Mikro glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava vam da oslobodite svoju glazbu uz detalje i snažan bas koji pruža tehnologija wOOx, čak i uz bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze, a kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5.
Bluetooth® aptX
s Lightning priključkom
USB, CD, FM
maks. 50 W, bas emiter
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
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