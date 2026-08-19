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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DTM3155/12

Zvuk usklađen s vašim domom

Mikro glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava vam da oslobodite svoju glazbu uz detalje i snažan bas koji pruža tehnologija wOOx, čak i uz bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze, a kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • Bluetooth® aptX

  • s Lightning priključkom

  • USB, CD, FM

  • maks. 50 W, bas emiter

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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