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Serija Azur 8000Parno glačalo

DST8070/80

4.7

| (137) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Savršeni rezultati u jednom potezu

Snažno glačanje našim novim glačalom Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260 g sada možete ukloniti i najtvrdokornije nabore u jednom potezu. Započnite s glačanjem u tren oka uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate snažnom kontinuiranom parom.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najsnažnija para uz pametno upravljanje snagom

Savršeni rezultati u jednom potezu

  • Snaga od 3000 W

  • 110 g/min kontinuirane pare

  • Turbo dodatna para od 260 g

  • Zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka temperature, zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka temperature, zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće i promjenom temperature.

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje i otpornost

Grijaća ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizenje i otpornost

Jednostavno prelazite preko nabora zahvaljujući izuzetno glatkoj grijaćoj ploči SteamGlide Elite koja je nježna prema vašoj odjeći. Grijaća ploča SteamGlideElite otporna je na ogrebotine, izdržljiva i jednostavna za održavanje.

Glačajte bez napora uz pametno automatsko otpuštanje pare

Glačajte bez napora uz pametno automatsko otpuštanje pare

Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kada pomičete glačalo i automatski otpušta paru.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

137

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

02/11/2026

Hrvatska

Hrvatska

Velika velika preporuka

Jako sam zadovoljna s peglom. Brzo se zagrijava, mogućnost okomitog peglanja mi olakšava brzinske popravke na vješalici i jedan ogroman plus što je doslovno nemoguće da se nešto ošteti zbog topline.

Prednosti

Brzo kvalitetno peglanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo

Datum upotrebe 2026-10-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo

Datum upotrebe 2026-10-19

23/09/2026

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je izvanredna!!!!!!!!

Nikada nisam brže i bolje ispeglala odjeću. Nevjerovatno, ali istinito, vjerujte!!! Nije preteška u ruci, zagrije se brzo, uz njenu jačinu ispušne pare 4 košulje od teškog lana i hlače sam ispeglala za 10 minuta. Sve preporuke za kupovinu. To je PEGLA, BRAVOOOO za proizvođače.

Prednosti

Najbolju peglu

Mane

Nema ništa za orotiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo

Datum upotrebe 2026-09-23

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo

Datum upotrebe 2026-09-23

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Ova recenzija je napravljena za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Datum upotrebe 2026-07-01

Ova recenzija je napravljena za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Datum upotrebe 2026-07-01

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