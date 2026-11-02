Savršeni rezultati u jednom potezu
Snažno glačanje našim novim glačalom Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260 g sada možete ukloniti i najtvrdokornije nabore u jednom potezu. Započnite s glačanjem u tren oka uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate snažnom kontinuiranom parom.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 3000 W
110 g/min kontinuirane pare
Turbo dodatna para od 260 g
Zajamčeno bez progorijevanja
Jedna optimalna postavka za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće i promjenom temperature.
Jednostavno prelazite preko nabora zahvaljujući izuzetno glatkoj grijaćoj ploči SteamGlide Elite koja je nježna prema vašoj odjeći. Grijaća ploča SteamGlideElite otporna je na ogrebotine, izdržljiva i jednostavna za održavanje.
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kada pomičete glačalo i automatski otpušta paru.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
Nagrade
4.7
od 5
137
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zana345
02/11/2026
Hrvatska
Velika velika preporuka
Jako sam zadovoljna s peglom. Brzo se zagrijava, mogućnost okomitog peglanja mi olakšava brzinske popravke na vješalici i jedan ogroman plus što je doslovno nemoguće da se nešto ošteti zbog topline.
Prednosti
Brzo kvalitetno peglanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo
Datum upotrebe 2026-10-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo
Datum upotrebe 2026-10-19
D.M.25.
23/09/2026
Hrvatska
Pegla je izvanredna!!!!!!!!
Nikada nisam brže i bolje ispeglala odjeću. Nevjerovatno, ali istinito, vjerujte!!! Nije preteška u ruci, zagrije se brzo, uz njenu jačinu ispušne pare 4 košulje od teškog lana i hlače sam ispeglala za 10 minuta. Sve preporuke za kupovinu. To je PEGLA, BRAVOOOO za proizvođače.
Prednosti
Najbolju peglu
Mane
Nema ništa za orotiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo
Datum upotrebe 2026-09-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8070/80 Parno glačalo
Datum upotrebe 2026-09-23
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Ova recenzija je napravljena za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Datum upotrebe 2026-07-01
Ova recenzija je napravljena za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Datum upotrebe 2026-07-01