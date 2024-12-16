2 godine jamstva
DST8050/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 3000 W
100 g/min kontinuirane pare
Turbo dodatna para od 260 g
Zajamčeno bez progorijevanja
Započnite s glačanjem u tren oka uz više snage za brzo zagrijavanje.
Serija 8000 pruža do 100 g/min iznimno snažnog i dosljednog protoka pare za brže uklanjanje nabora.
Izuzetno dugačak mlaz pare daje više snage za uklanjanje tvrdokornih nabora na debljim tkaninama kao što su omiljene traperice. Do 260 g turbo pare za još snažnije glačanje.
Nagrade
4.3
od 5
29
Recenzije
Pixiiie99
16/12/2024
Hrvatska
Odlicna pegla
Estetski lijepa pegla sa super funkcijama. Jednostavna za glacanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Sambi2
04/10/2024
Hrvatska
Azur
Jaka para, izdržljiva ploča, brzo pegla. Sve pohvale!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Zuzza100
04/10/2024
Hrvatska
Savršena pegla
Savršeni rezultati u jednom potezu. Brzo i lagano peglanje. Svaka preporuka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo