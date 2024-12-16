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  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu

Serija Azur 8000Parno glačalo

DST8050/20

4.3
| (29) Recenzije

2 Nagrade

Savršeni rezultati u jednom potezu
Snažno glačanje našim novim glačalom Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260 g sada možete ukloniti i najtvrdokornije nabore u jednom potezu. Započnite s radom u tren oka uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate snažnom kontinuiranom parom.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najsnažnija para uz pametnu snagu

Savršeni rezultati u jednom potezu

  • Snaga od 3000 W

  • 100 g/min kontinuirane pare

  • Turbo dodatna para od 260 g

  • Zajamčeno bez progorijevanja

3000 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

3000 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

Započnite s glačanjem u tren oka uz više snage za brzo zagrijavanje.

Do 100 g/min snažnog kontinuiranog protoka pare

Do 100 g/min snažnog kontinuiranog protoka pare

Serija 8000 pruža do 100 g/min iznimno snažnog i dosljednog protoka pare za brže uklanjanje nabora.

Turbo mlaz pare od 260 g uklanja čak i najtvrdokornije nabore

Turbo mlaz pare od 260 g uklanja čak i najtvrdokornije nabore

Izuzetno dugačak mlaz pare daje više snage za uklanjanje tvrdokornih nabora na debljim tkaninama kao što su omiljene traperice. Do 260 g turbo pare za još snažnije glačanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

29

Recenzije

4

16/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna pegla

Estetski lijepa pegla sa super funkcijama. Jednostavna za glacanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

04/10/2024

Hrvatska

Hrvatska

Azur

Jaka para, izdržljiva ploča, brzo pegla. Sve pohvale!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

04/10/2024

Hrvatska

Hrvatska

Savršena pegla

Savršeni rezultati u jednom potezu. Brzo i lagano peglanje. Svaka preporuka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

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