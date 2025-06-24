2 godine jamstva
DST8030/70
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 3000 W
80 g/min kontinuirane pare
Turbo dodatna para od 240 g
Zajamčeno bez progorijevanja
Uz kontinuirani mlaz pare od 80 g/min, nijedan potez nije uzalud kako biste brže uklonili nabore.
Jedna optimalna postavka za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće i promjenom temperature.
Brzo uklanjanje kamenca pomaže u održavanju odličnih radnih značajki uklanjanjem nakupljanja kalcija ili kamenca.
Nagrade
1.5
od 5
4
Recenzije
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Prednosti
regulace teploty - super
Mane
rukojeť vrže
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru