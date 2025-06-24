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  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu

Serija Azur 8000Parno glačalo

DST8030/70

1.5
| (4) Recenzije

2 Nagrade

Savršeni rezultati u jednom potezu
Snažno glačanje našim novim glačalom Philips Azur 8000. Uz turbo paru od 240 g sada možete ukloniti i najtvrdokornije nabore u jednom potezu. Započnite s radom u tren oka uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate snažnom kontinuiranom parom.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najsnažnija para uz pametnu snagu

Savršeni rezultati u jednom potezu

  • Snaga od 3000 W

  • 80 g/min kontinuirane pare

  • Turbo dodatna para od 240 g

  • Zajamčeno bez progorijevanja

Do 80 g/min snažnog kontinuiranog mlaza pare

Do 80 g/min snažnog kontinuiranog mlaza pare

Uz kontinuirani mlaz pare od 80 g/min, nijedan potez nije uzalud kako biste brže uklonili nabore.

Jedna optimalna postavka temperature, zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka temperature, zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće i promjenom temperature.

Brzo uklanjanje kamenca za dugotrajan rad

Brzo uklanjanje kamenca za dugotrajan rad

Brzo uklanjanje kamenca pomaže u održavanju odličnih radnih značajki uklanjanjem nakupljanja kalcija ili kamenca.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.5

od 5

4

Recenzije

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Prednosti

regulace teploty - super

Mane

rukojeť vrže

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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