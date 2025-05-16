2 godine jamstva
DST8020/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 3000 W
Zajamčeno bez progorijevanja
Grijaća ploča SteamGlide Elite
55 g/min kontinuirane pare
Započnite s glačanjem u tren oka uz više snage za brzo zagrijavanje.
Uz kontinuirani mlaz pare od 55 g/min, nijedan potez nije uzalud kako biste brže uklonili nabore.
Dodatni mlaz pare od 240 g za uklanjanje tvrdokornih nabora na svim odjevnim predmetima.
Nagrade
2.8
od 5
4
Recenzije
Karool
16/05/2025
Česká republika
Dokonalost
Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.
Prednosti
Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.
Mane
Zatím nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
teta1
10/06/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
výborná kvalita
rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)
Prednosti
automatické nastavení teploty
Mane
kabel není jak namotat na žehličku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička
Katarina95
15/03/2026
Srbija
Los kvalitet proizvoda
Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.
Mane
Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu
Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru
Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru