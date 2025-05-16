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  • Savršeni rezultati u tren oka

Serija Azur 8000Parno glačalo

DST8020/20

2.8
| (4) Recenzije

2 Nagrade

Savršeni rezultati u tren oka
Glačajte bezbrižno našim novim glačalom Philips Azur serije 8000. Započnite s radom u tren oka uz snagu od 3000 W koja omogućuje brzo zagrijavanje i snažnu izvedbu. Naša tehnologija OptimalTEMP jamči da tkanine koje se mogu peglati neće progorjeti, stoga glačajte bez brige.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Bez postavki, bez problema

Savršeni rezultati u tren oka

  • Snaga od 3000 W

  • Zajamčeno bez progorijevanja

  • Grijaća ploča SteamGlide Elite

  • 55 g/min kontinuirane pare

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Započnite s glačanjem u tren oka uz više snage za brzo zagrijavanje.

Do 55 g/min snažnog kontinuiranog mlaza pare

Do 55 g/min snažnog kontinuiranog mlaza pare

Uz kontinuirani mlaz pare od 55 g/min, nijedan potez nije uzalud kako biste brže uklonili nabore.

Dodatna količina pare od 240 g uklanja čak i najtvrdokornije nabore

Dodatna količina pare od 240 g uklanja čak i najtvrdokornije nabore

Dodatni mlaz pare od 240 g za uklanjanje tvrdokornih nabora na svim odjevnim predmetima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

2.8

od 5

4

Recenzije

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Prednosti

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Mane

Zatím nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Prednosti

automatické nastavení teploty

Mane

kabel není jak namotat na žehličku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Mane

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Ova recenzija je napravljena za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

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