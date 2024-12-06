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  • Snaga 3200 W
  • Snaga 3200 W
  • Snaga 3200 W
  • Snaga 3200 W
  • Snaga 3200 W
  • Snaga 3200 W

Serija 7500Parno glačalo

DST7510/80

4.4
| (85) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snaga 3200 W
Quick Calc Release i grijaća ploča SteamGlide Elite s naprednom otpornošću na grebanje jamče dugoročne vrhunske značajke.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Snaga i kontrola pare vama na usluzi

Snaga 3200 W

  • 55 g/min kontinuirane pare

  • Dodatni ispust pare od 260 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Elite

Dodatna količina pare od 260 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Neprestana količina snažne pare osigurava prodiranje do 50 % više pare kroz tkaninu, za brže uklanjanje nabora.

3200 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

85

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3

06/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo zadovljna

Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.

Prednosti

Izdržljivost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Glačalo za preporuku!

Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

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