2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
55 g/min kontinuirane pare
3000 W
Grijaća ploča SteamGlide Elite
Dodatna količina pare od 250 g
Sigurnosno automatsko isključivanje
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Philipsova ekskluzivna grijaća ploča SteamGlide Elite naša je najbolja grijaća ploča koja pruža vrhunsko klizenje i maksimalnu otpornost na grebanje.
Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare.
4.9
od 5
24
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Prednosti
1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Prednosti
Якісна річ на свої кошти
Mane
Не бачу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur