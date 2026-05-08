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  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

Serija 7000Parno glačalo HV čarobna tamnoljubičasta

DST7061/30

4.9
| (24) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
Ekskluzivna grijaća ploča s naprednom otpornošću na grebanje SteamGlide Elite i Quick Calc Release za dugoročnu učinkovitost.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Grijaća ploča SteamGlideElite, optimalno klizenje i izdržljivost

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

  • 55 g/min kontinuirane pare

  • 3000 W

  • Grijaća ploča SteamGlide Elite

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

Dodatna količina pare do 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

SteamGlide Elite: pruža najbolje klizenje i otpornost na grebanje

SteamGlide Elite: pruža najbolje klizenje i otpornost na grebanje

Philipsova ekskluzivna grijaća ploča SteamGlide Elite naša je najbolja grijaća ploča koja pruža vrhunsko klizenje i maksimalnu otpornost na grebanje.

Quick Calc release

Quick Calc release

Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

24

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Prednosti

1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Prednosti

Якісна річ на свої кошти

Mane

Не бачу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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