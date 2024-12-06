2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
50 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 250 g
Grijaća ploča SteamGlide Elite
Sigurnosno automatsko isključivanje
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Philipsova ekskluzivna grijaća ploča SteamGlide Elite naša je najbolja grijaća ploča koja pruža vrhunsko klizenje i maksimalnu otpornost na grebanje.
Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare.
4.4
od 5
85
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MajaCaja
06/12/2024
Hrvatska
Dio promocije
Vrlo zadovljna
Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.
Prednosti
Izdržljivost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
bruno23
01/12/2024
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Paulanka2
01/12/2024
Hrvatska
Glačalo za preporuku!
Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo