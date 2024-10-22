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Sve serije

  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

Serija 7000Parno glačalo

DST7030/20

4
| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
Quick Calc Release i grijaća ploča SteamGlide Plus s naprednom otpornošću na grebanje jamče dugoročne vrhunske značajke.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Zahvaljujući poboljšanoj dodatnoj količini pare

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

  • 50 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

Dodatna količina pare od 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Quick Calc release

Quick Calc release

Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav za zaustavljanje kapanja sprječava curenje kako bi se izbjegle mrlje od kapi vode, što omogućuje sigurno glačanje pri bilo kojoj temperaturi.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Mane

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Prednosti

Не пригодах подошва

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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