2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
50 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 250 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Sigurnosno automatsko isključivanje
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Quick Calc Release za lako čišćenje glačala i dugotrajnu učinkovitost pare.
Naš sustav za zaustavljanje kapanja sprječava curenje kako bi se izbjegle mrlje od kapi vode, što omogućuje sigurno glačanje pri bilo kojoj temperaturi.
4.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Provjereni kupac
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Provjereni kupac
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Mane
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Prednosti
Не пригодах подошва
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur