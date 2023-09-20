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Sve serije

  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

Serija 7000Parno glačalo

DST7020/20

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
Quick Calc Release i grijaća ploča SteamGlide Plus s naprednom otpornošću na grebanje jamče dugoročne vrhunske značajke.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Zahvaljujući poboljšanoj dodatnoj količini pare

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

  • 50 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav za zaustavljanje kapanja sprječava curenje kako bi se izbjegle mrlje od kapi vode, što omogućuje sigurno glačanje pri bilo kojoj temperaturi.

Grijaća ploča SteamGlide Plus

Grijaća ploča SteamGlide Plus

Lako klizanje na svim odjevnim predmetima sa grijaćom pločom SteamGlide Plus. Velika otpornost na ogrebotine, ne lijepi se i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Prednosti

velká, váží akorát

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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