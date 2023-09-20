2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
50 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 250 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Naš sustav za zaustavljanje kapanja sprječava curenje kako bi se izbjegle mrlje od kapi vode, što omogućuje sigurno glačanje pri bilo kojoj temperaturi.
Lako klizanje na svim odjevnim predmetima sa grijaćom pločom SteamGlide Plus. Velika otpornost na ogrebotine, ne lijepi se i lako se čisti.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Prednosti
velká, váží akorát
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá