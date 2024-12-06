2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
45 g/min kontinuirane pare
Mlaz pare od 220 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje.
Neprestana količina snažne pare osigurava prodiranje do 50 % više pare kroz tkaninu, za brže uklanjanje nabora.
4.4
od 5
85
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MajaCaja
06/12/2024
Hrvatska
Dio promocije
Vrlo zadovljna
Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.
Prednosti
Izdržljivost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
bruno23
01/12/2024
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Paulanka2
01/12/2024
Hrvatska
Glačalo za preporuku!
Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo