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  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
  • Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

7000 SerijaParno glačalo

DST7011/20

4.4
| (85) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zajamčena učinkovitost parnog glačanja
Quick Calc Release i grijaća ploča SteamGlide Plus s naprednom otpornošću na grebanje jamče dugoročne vrhunske značajke.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Zahvaljujući poboljšanoj dodatnoj količini pare

Zajamčena učinkovitost parnog glačanja

  • 45 g/min kontinuirane pare

  • Mlaz pare od 220 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 220 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 220 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav za zaustavljanje kapanja sprječava curenje kako bi se izbjegle mrlje od kapi vode, što omogućuje sigurno glačanje pri bilo kojoj temperaturi.

Grijaća ploča SteamGlide Plus

Grijaća ploča SteamGlide Plus

Lako klizanje na svim odjevnim predmetima sa grijaćom pločom SteamGlide Plus. Velika otpornost na ogrebotine, ne lijepi se i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

85

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3

06/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo zadovljna

Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.

Prednosti

Izdržljivost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Glačalo za preporuku!

Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

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