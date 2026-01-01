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Sve serije

  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
  • Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje

Philips parno glačalo serije 6000Glačala visokog ranga

DST6120/20

Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje
Doživite izvanredne radne značajke i sigurnost s Philips glačalom serije 6000, dizajniranim za sve tkanine koje se mogu glačati. Nudi 45 g/min kontinuirane pare i snažan dodatni mlaz pare od 190 g, omogućujući glačanje bez napora i bez rizika od progorijevanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

100 % sigurno, čak i na osjetljivim tkaninama.

Odlični rezultati i sigurnost na svim tkaninama za glačanje

  • 45 g/min pare + pojačanje od 190 g uklanja tvrdokorne nabore

  • Tehnologija Drip-Stop sprječava kapanje vode

  • OptimalTEMP - bez progorijevanja na bilo kojoj tkanini koja se može glačati

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus za glatko klizenje

  • Spremnik od 300 ml + automatsko isključivanje za sigurnost

Isporučuje do 45 g/min pare za brže uklanjanje nabora.

Isporučuje do 45 g/min pare za brže uklanjanje nabora.

S kontinuiranim ispuštanjem pare od 45 g/min, možete ukloniti nabore brže i učinkovitije.

Uklanja tvrdokorne nabore sa snažnim dodatnim mlazom pare od 190 g

Uklanja tvrdokorne nabore sa snažnim dodatnim mlazom pare od 190 g

Dodatni mlaz pare pruža dodatnu snagu za rješavanje tvrdokornih nabora na debljim tkaninama, koristeći do 190 g pare za učinkovitije glačanje.

Jedna savršena temperatura za sve tkanine s OptimalTEMP

Jedna savršena temperatura za sve tkanine s OptimalTEMP

Jedna optimalna postavka temperature za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, jamčimo da ovo glačalo nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati i možete glačati sve od trapera do svile, od lana do kašmira sigurno, bilo kojim redoslijedom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog razvrstavanja odjeće.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. testirao institut treće strane na bakterije E. Coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi