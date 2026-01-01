Jedna savršena temperatura za sve tkanine s OptimalTEMP

Jedna optimalna postavka temperature za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, jamčimo da ovo glačalo nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati i možete glačati sve od trapera do svile, od lana do kašmira sigurno, bilo kojim redoslijedom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog razvrstavanja odjeće.