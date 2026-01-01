2 godine jamstva
DST6120/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
45 g/min pare + pojačanje od 190 g uklanja tvrdokorne nabore
Tehnologija Drip-Stop sprječava kapanje vode
OptimalTEMP - bez progorijevanja na bilo kojoj tkanini koja se može glačati
Grijaća ploča SteamGlide Plus za glatko klizenje
Spremnik od 300 ml + automatsko isključivanje za sigurnost
S kontinuiranim ispuštanjem pare od 45 g/min, možete ukloniti nabore brže i učinkovitije.
Dodatni mlaz pare pruža dodatnu snagu za rješavanje tvrdokornih nabora na debljim tkaninama, koristeći do 190 g pare za učinkovitije glačanje.
Jedna optimalna postavka temperature za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, jamčimo da ovo glačalo nikada neće uzrokovati progorijevanje na bilo kojoj tkanini koja se može glačati i možete glačati sve od trapera do svile, od lana do kašmira sigurno, bilo kojim redoslijedom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog razvrstavanja odjeće.
Recenzije
testirao institut treće strane na bakterije E. Coli , S. Aureus, C. Albicans i grinje na pamuku uz vrijeme glačanja parom od 10 sekundi