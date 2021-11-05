2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para do 40 g/min; dodatna para do 230g
Para od 40 g/min; dodatna para od 230g
XL spremnik za vodu od 550 ml
Keramička površina za glačanje
Keramička površina za glačanje otporna je na grebanje i lagano klizi.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Rossilek
05/11/2021
Česká republika
Dobrý pomocník
Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry
Prednosti
Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička