ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja

Obustavljeno

6000 seriesParno glačalo

DST6009/30

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Manje punjenja za duže sesije glačanja
Asortiman parnih glačala serije 6000 tvrtke Philips ima jedan od najvećih spremnika za vodu dostupnih za parna glačala. Duže glačajte bez nadopunjavanja! Snažna para omogućit će lako uklanjanje tvrdokornih nabora.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje uz veliki spremnik za vodu

Manje punjenja za duže sesije glačanja

  • Para do 40 g/min; dodatna para do 230g

  • Para od 40 g/min; dodatna para od 230g

  • XL spremnik za vodu od 550 ml

  • Keramička površina za glačanje

Keramička površina za glačanje lako klizi kroz tkaninu

Keramička površina za glačanje lako klizi kroz tkaninu

Keramička površina za glačanje otporna je na grebanje i lagano klizi.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Mlaz pare do 230 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Mlaz pare do 230 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocník

Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry

Prednosti

Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi