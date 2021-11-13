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  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja
  • Manje punjenja za duže sesije glačanja

Obustavljeno

6000 seriesParno glačalo

DST6008/20

5
| (264) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Manje punjenja za duže sesije glačanja
Asortiman parnih glačala serije 6000 tvrtke Philips ima jedan od najvećih spremnika za vodu dostupnih za parna glačala. Duže glačajte bez nadopunjavanja! Snažna para omogućit će lako uklanjanje tvrdokornih nabora.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačanje uz veliki spremnik za vodu

Manje punjenja za duže sesije glačanja

  • Para do 40 g/min; dodatna para do 220 g

  • Para od 40 g/min; dodatna para od 220 g

  • XL spremnik za vodu od 550 ml

  • Keramička površina za glačanje

Keramička površina za glačanje lako klizi kroz tkaninu

Keramička površina za glačanje lako klizi kroz tkaninu

Keramička površina za glačanje otporna je na grebanje i lagano klizi.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Mlaz pare do 220 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Mlaz pare do 220 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

264

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Prednosti

функциональный

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Prednosti

Беріть

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6008/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series DST6008/20 Парова праска

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