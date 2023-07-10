ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan

Serija 5000Parno glačalo

DST5040/80

5
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz grijaću ploču SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i funkciju za čišćenje kamenca, ovo visoko kvalitetno glačalo nudi vam učinkovitost koja traje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Grijaća ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Snaga od 2600 W

  • 45 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 200 g

  • SteamGlide Plus

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

2600 W za brzo zagrijavanje

2600 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/07/2023

Україна

Україна

Вибором праски задоволена!

Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

18/12/2022

Україна

Україна

Технологічна праска

Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

21/11/2022

Україна

Україна

Чорна, потужна і просто дуже класна праска

Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!

Prednosti

бренд, дизайн, крутий результат прасування

Mane

не вистачає золотої окантовочки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi