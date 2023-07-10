2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 2600 W
45 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 200 g
SteamGlide Plus
Sigurnosno automatsko isključivanje
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.
5.0
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Домогосподарка
10/07/2023
Україна
Вибором праски задоволена!
Шкода, що не придбала раніше. Прасувати з нею - це одне задоволення. Рекомендую: співвідношення ціна-якість та цікавий дизайн,який візуалньно виглядає ще краще, ніж на фото.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Zebr@81
18/12/2022
Україна
Технологічна праска
Классний варіант для прасування і відпарювання речей.Технологічна підошва, яка легко ковзає по тканині та підбирається до найскладніших місць - все це прискорює та значно полегшує процес прасування. У руці лежить зручно, рука не втомлюється, відчувається вага. Дуже задоволені
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
zHiraFF
21/11/2022
Україна
Dio promocije
Чорна, потужна і просто дуже класна праска
Дуже стильно виглядає і класна потужність та паровий удар. Користуюсь десь півроку. Праска служить чудово, нарікань немає. Подобається можливість верикального прасування: штори, одяг - вогонь!
Prednosti
бренд, дизайн, крутий результат прасування
Mane
не вистачає золотої окантовочки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5040/80 Парова праска
Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi