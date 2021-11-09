Napravljeno da traje, iz dana u dan

Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz grijaću ploču SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i funkciju za čišćenje kamenca, ovo visoko kvalitetno glačalo nudi vam učinkovitost koja traje.