2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 2400 W
45 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 180 g
SteamGlide Plus
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Joiedevivre
09/11/2021
Україна
чудова праска
ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Rom-80
26/10/2021
Україна
Чудова праска
Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.
Prednosti
Якість, функціональність
Mane
через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Meris
29/06/2021
Україна
Враження від праски 50/50
При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска
Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi