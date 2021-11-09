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Sve serije

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  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan

Serija 5000Parno glačalo

DST5030/80

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz grijaću ploču SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i funkciju za čišćenje kamenca, ovo visoko kvalitetno glačalo nudi vam učinkovitost koja traje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Grijaća ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Snaga od 2400 W

  • 45 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • SteamGlide Plus

2400 W za brzo zagrijavanje

2400 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

чудова праска

ми в сімї дуже багато прасуємо! і праски часто замінюємо… але ця красуння в нас вже давно! користування дуже зручне а великий бонус для мене що можна користуватись в якості відпарювача вертикально! якісний і надійний продукт -рекомендую !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Праска дійсно чудова. Підошва легко розглажує будь-які складки, в режимі відпарювання подача пару стабільна, краплі води із підошви не вилітають, як в дешевих прасках. По якості матеріалів і збірці немає ніяких нарікань. Пластик якісний і міцний - одного разу праска впала із прасувальної дошки на підлогу - все ціле, все працює, жодних слідів від удару.

Prednosti

Якість, функціональність

Mane

через темний колір пластику погано видно рівень води в резервуарі

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

29/06/2021

Україна

Україна

Враження від праски 50/50

При купівлі даної праски мені спочатку все сподобалась. І швидко нагрівалась, і гладить добре. Але через 6 міс перестала працювати парова кнопка. Тому тепер при глаженні одягу працює тільки кнопка для брискання води.Не завжди зручно. Але може це тільки в мене вона зломалась. А в іншому досить непогана праска. При глаженні не палить речі.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/80 Парова праска

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Upozorenja

  1. Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi