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Sve serije

  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan

Serija 5000Parno glačalo

DST5030/20

4.4
| (28) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz grijaću ploču SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i funkciju za čišćenje kamenca, ovo visoko kvalitetno glačalo nudi vam učinkovitost koja traje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Grijaća ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Snaga od 2400 W

  • 45 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • SteamGlide Plus

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

2400 W za brzo zagrijavanje

2400 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

28

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

13/10/2024

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.

Prednosti

dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička

20/02/2024

България

България

чудесен продукт

Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!

Prednosti

Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване

Mane

няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия

22/07/2023

Україна

Україна

Покупкою задоволена, рекомендую дану модель

Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.

Prednosti

Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска

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Upozorenja

  1. Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi