2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 2400 W
45 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 180 g
SteamGlide Plus
Sigurnosno automatsko isključivanje
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.
4.4
od 5
28
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
EvaMur
13/10/2024
Česká republika
Doporučuji
Žehlička mi vyhovuje, dobře padne do ruky, vytváří dostatečné množství páry, velký otvor pro doplňování vody, dobře žehlí, je lehká.
Prednosti
dostatek páry, snadno klouže po prádle, je lehká
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series DST5030/20 Parní žehlička
Sokola
20/02/2024
България
чудесен продукт
Това е третата ни ютия Philips. Предходните бяха по-скъпи, но със същите функции. Тази е по-лека, с всичко необходимо и върши същата работа, дори и с по-малко усилие. Гладенето е леко, няма гънки, парата върви равномерно. В заключение - чудесен продукт на много добра цена!
Prednosti
Парата върви равномерно, глади без гънки, затрява бързо, има автоматично изключване
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серия 5000 DST5030/20 Парна ютия
Victoriyan
22/07/2023
Україна
Dio promocije
Покупкою задоволена, рекомендую дану модель
Зручна у використанні, приємно лягає в руку, не важка, речі добре розглажуються. Не протікає, має гарний дизайн.
Prednosti
Швидкий нагрів, легке прасування, автовідключення
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 DST5030/20 Парова праска
Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi