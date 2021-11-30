ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan

Serija 5000Parno glačalo

DST5010/10

5
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz grijaću ploču SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i funkciju za čišćenje kamenca, ovo visoko kvalitetno glačalo nudi vam učinkovitost koja traje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Grijaća ploča SteamGlide Plus traje 4 puta duže*

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Snaga od 2400 W

  • 40 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 160 g

  • SteamGlide Plus

2400 W za brzo zagrijavanje

2400 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Grijaća ploča otporna je na grebanje i dobro klizi

Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.

Sustav protiv kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav protiv kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/11/2021

Slovensko

Slovensko

Kvalita za rozumnú cenu

Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.

Prednosti

Ľahká, spoľahlivá,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička

29/11/2023

Lietuva

Lietuva

Lygina lygina ir dar kartą lygina

Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Nėra nei vieno minuso

Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi