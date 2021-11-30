2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 2400 W
40 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 160 g
SteamGlide Plus
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Naša posebna grijaća ploča SteamGlide Plus glatko klizi po svim tkaninama. Također se ne lijepi, otporna je na grebanje i lako se čisti.
Naš sustav Drip Stop omogućuje vam pouzdano glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama. Ne morate brinuti o kapima vode koje uzrokuju mrlje.
5.0
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dirt4
30/11/2021
Slovensko
Kvalita za rozumnú cenu
Super žehlička. Ľahká, spoľahlivá. Kúpená v Lidli.
Prednosti
Ľahká, spoľahlivá,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 5000 DST5010/10 Naparovacia žehlička
Ofelija
29/11/2023
Lietuva
Lygina lygina ir dar kartą lygina
Rekomenduoju šį lygintuvą labai nuoširdžiai, lygina labai gerai, lengvai kečiami nustatymai, turi gerų funkcijų, tokių kaip nukalkinimas, garų padavimas.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Sniegas
27/11/2023
Lietuva
Nėra nei vieno minuso
Idealus lygintuvas, nėra nei vieno minuso. Naudojau, naudoju ir naudosiu dar ilgai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 serijos DST5010/10 garinis lygintuvas
Testirano u usporedbi s Philips grijaćom pločom koja se ne lijepi