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  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
  • Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati

Serija 2000Parno glačalo

DST2020/80

5
| (1) Recenzije
Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati
Glačajte s lakoćom uz lagano glačalo serije DST2000. Snažna para od 25g/min i dodatna količina pare učinkovito uklanjaju tvrdokorne nabore, dok keramička grijaća ploča osigurava glatko klizenje po svim tkaninama koje se mogu glačati.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Lako i učinkovito glačanje

Radne značajke robne marke br.1 u svijetu kojima možete vjerovati

  • Do 25 g/min kont. pare za ukl. nabora

  • 4 postavke paru za nabore na tkaninama

  • Keramička ploča za lako i brzo klizenje

  • Lagani dizajn za brzo i lako glačanje

  • Spremnik za vodu od 250 ml za duže glačanje

Do 25 g/min kont. pare za ukl. nabora

Do 25 g/min kont. pare za ukl. nabora

Moćni mlaz pare do 25 g/min olakšava glačanje i učinkovito uklanja nabore. Kombinirajte ga sa snažnom dodatnom količinom pare kako biste uklonili čak i najtvrdokornije nabore.

4 postavke za paru za uklanjanje nabora na svim tkanina koje se mogu glačati

4 postavke za paru za uklanjanje nabora na svim tkanina koje se mogu glačati

Višestruke postavke pare na glačalu omogućuju vam da s lakoćom uklonite nabore na različitim tkaninama: odaberite postavku s niskom razinom pare za odjevne predmete od osjetljivih materijala kao što je svila; snažnija para za deblje tkanine.

Keramička ploča za lako i brzo klizenje

Keramička ploča za lako i brzo klizenje

Iskusite lako klizenje na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati zahvaljujući izdržljivoj keramičkoj ploči otpornoj na ogrebotine. Izvrsno klizi po svim odjevnim predmetima, ne lijepi se za odjeću i jednostavno se čisti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

4
3
2
1

29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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Upozorenja

  1. Ispitivanje izvršeno u neovisnom institutu na bakterijama E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 na pamuku, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.