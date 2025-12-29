2 godine jamstva
DST2020/80
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Do 25 g/min kont. pare za ukl. nabora
4 postavke paru za nabore na tkaninama
Keramička ploča za lako i brzo klizenje
Lagani dizajn za brzo i lako glačanje
Spremnik za vodu od 250 ml za duže glačanje
Moćni mlaz pare do 25 g/min olakšava glačanje i učinkovito uklanja nabore. Kombinirajte ga sa snažnom dodatnom količinom pare kako biste uklonili čak i najtvrdokornije nabore.
Višestruke postavke pare na glačalu omogućuju vam da s lakoćom uklonite nabore na različitim tkaninama: odaberite postavku s niskom razinom pare za odjevne predmete od osjetljivih materijala kao što je svila; snažnija para za deblje tkanine.
Iskusite lako klizenje na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati zahvaljujući izdržljivoj keramičkoj ploči otpornoj na ogrebotine. Izvrsno klizi po svim odjevnim predmetima, ne lijepi se za odjeću i jednostavno se čisti.
5.0
od 5
1
Recenzije
beno56
29/12/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Ova recenzija je napravljena za Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Ispitivanje izvršeno u neovisnom institutu na bakterijama E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 na pamuku, pri čemu se upotrijebilo vrijeme primjene pare od 10 sekundi.