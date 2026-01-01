2 godine jamstva
DST1030/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Grijaća ploča koja se ne lijepi
Promjenjivo postavljanje količine pare
Dodatna količina pare do 90 g
Ubija 99,99 % bakterija**
Calc-clean
Eco način rada za smanjenu potrošnju energije, uštedu troškova i održivost.
Kontrola povišene temperature i mogućnost prilagodbe pare laki su i precizni za rukovanje. Uvijek ćete imati odgovarajuću temperaturu i paru za svoju odjeću.
Funkcija za čišćenje kamenca za produljenje vijeka trajanja glačala
Recenzije
u usporedbi s modelom Philips Featherlight Plus
Testirano u vanjskom laboratoriju na pamučnoj tkanini glačanjem na paru u trajanju od 10 sekundi na E.Coli, S. Aureus i C. Albicans.