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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS9000/12

Iskusite doista vjeran zvuk

Philips DS9000/12 zvučnik s priključnom stanicom otvara vrata prema svemu što u glazbi smatrate dragocjenim. Izrađen od vrhunskih komponenti i prirodnog drveta, oslobađa potpuno vjeran zvuk s uređaja iPod/iPhone/iPad, pružajući zvuk vjeran originalu.

Pogledajte sve prednosti

uz zvučnik s priključnom stanicom

Iskusite doista vjeran zvuk

  • za iPod/iPhone/iPad

Pasivna skretnica za reprodukciju cijelog čujnog spektra zvuka

Pasivna skretnica za reprodukciju cijelog čujnog spektra zvuka

Dizajn pasivne skretnice omogućava vam da svaku notu jasno čujete, tako da je glazba koja se reproducira nevjerojatno čista, prirodna i potpuna. Složenim inženjerskim radom svaki se dio cijelog čujnog spektra zvučnih frekvencija odvaja i šalje odgovarajućim pogonskim jedinicama. Signali izvan raspona frekvencijskog odziva pogonske jedinice nikada se ne šalju, što rezultira znatnim poboljšanjem kvalitete zvuka i velikim smanjenjem razine izobličenja. U kombinaciji s vrhunskim elektroničkim komponentama, pasivna skretnica pruža zvuk koji je skladan, čist i vjeran originalu.

Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk

Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk

Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.

Senzor blizine za aktivaciju upravljačke ploče s pozadinskim osvjetljenjem

Senzor blizine za aktivaciju upravljačke ploče s pozadinskim osvjetljenjem

Većina vrhunskih uređaja za audiofile pruža mogućnost isključivanja zaslona radi potpunog uživanja u glazbi i usmjeravanja snage na reprodukciju zvuka. Uz značajku senzora blizine i vi ćete u tome uživati. Udaljite se i osvijetljeni funkcijski gumbi automatski će se prigušiti. Kada približite ruku, funkcijski gumbi će zasvijetliti kako biste bez napora mogli upravljati glazbom.

Tehničke specifikacije

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