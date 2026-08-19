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DS9000/12
Iskusite doista vjeran zvuk
Philips DS9000/12 zvučnik s priključnom stanicom otvara vrata prema svemu što u glazbi smatrate dragocjenim. Izrađen od vrhunskih komponenti i prirodnog drveta, oslobađa potpuno vjeran zvuk s uređaja iPod/iPhone/iPad, pružajući zvuk vjeran originalu.
za iPod/iPhone/iPad
Dizajn pasivne skretnice omogućava vam da svaku notu jasno čujete, tako da je glazba koja se reproducira nevjerojatno čista, prirodna i potpuna. Složenim inženjerskim radom svaki se dio cijelog čujnog spektra zvučnih frekvencija odvaja i šalje odgovarajućim pogonskim jedinicama. Signali izvan raspona frekvencijskog odziva pogonske jedinice nikada se ne šalju, što rezultira znatnim poboljšanjem kvalitete zvuka i velikim smanjenjem razine izobličenja. U kombinaciji s vrhunskim elektroničkim komponentama, pasivna skretnica pruža zvuk koji je skladan, čist i vjeran originalu.
Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.
Većina vrhunskih uređaja za audiofile pruža mogućnost isključivanja zaslona radi potpunog uživanja u glazbi i usmjeravanja snage na reprodukciju zvuka. Uz značajku senzora blizine i vi ćete u tome uživati. Udaljite se i osvijetljeni funkcijski gumbi automatski će se prigušiti. Kada približite ruku, funkcijski gumbi će zasvijetliti kako biste bez napora mogli upravljati glazbom.
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