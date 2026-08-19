Pasivna skretnica za reprodukciju cijelog čujnog spektra zvuka

Dizajn pasivne skretnice omogućava vam da svaku notu jasno čujete, tako da je glazba koja se reproducira nevjerojatno čista, prirodna i potpuna. Složenim inženjerskim radom svaki se dio cijelog čujnog spektra zvučnih frekvencija odvaja i šalje odgovarajućim pogonskim jedinicama. Signali izvan raspona frekvencijskog odziva pogonske jedinice nikada se ne šalju, što rezultira znatnim poboljšanjem kvalitete zvuka i velikim smanjenjem razine izobličenja. U kombinaciji s vrhunskim elektroničkim komponentama, pasivna skretnica pruža zvuk koji je skladan, čist i vjeran originalu.