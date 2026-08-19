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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom

DS3500/12

Zvuk usklađen s vašim domom

Oslobodite se žica uz Bluetooth te još više uživajte u glazbi, igrama i videozapisima uz zvučnik s priključnom stanicom Philips DS3500/12. Priključite svoj iPod/iPhone/iPad s računalom putem USB veze. Priključite ga na napajanje ili koristite baterije.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • za iPod/iPhone/iPad

  • Napajanje na bateriju ili izmj. struju

DBB za očuvanje niskih tonova za dubok bas pri bilo kojoj razini glasnoće

DBB za očuvanje niskih tonova za dubok bas pri bilo kojoj razini glasnoće

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

AUX ulaz za lako povezivanje s gotovo bilo kojima elektroničkim uređajem

Napajanje na bateriju ili izmjeničnu struju za uživanje u glazbi bilo gdje

Tehničke specifikacije

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