Obustavljeno
DS3500/12
Zvuk usklađen s vašim domom
Oslobodite se žica uz Bluetooth te još više uživajte u glazbi, igrama i videozapisima uz zvučnik s priključnom stanicom Philips DS3500/12. Priključite svoj iPod/iPhone/iPad s računalom putem USB veze. Priključite ga na napajanje ili koristite baterije.
za iPod/iPhone/iPad
Napajanje na bateriju ili izmj. struju
Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Recenzije