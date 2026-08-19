Zvuk usklađen s vašim domom

Oslobodite se žica uz Bluetooth te još više uživajte u glazbi, igrama i videozapisima uz zvučnik s priključnom stanicom Philips DS3500/12. Priključite svoj iPod/iPhone/iPad s računalom putem USB veze. Priključite ga na napajanje ili koristite baterije.