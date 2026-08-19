Obustavljeno
DS3480/12
Bežični zvuk usklađen s vašim domom
Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS3480 pruža kristalno čist zvuk za vrijeme punjenja. Uz usmjeravanje putem Bluetooth veze i punjivu bateriju oslobodite se žica i uživajte u glazbi bilo gdje.
Lightning priključak
za iPod/iPhone
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.
Uz napredni algoritam za digitalnu obradu zvuka, dvije aktivne zvučne jedinice i ulaz za basove, ovaj zvučnik s priključnom stanicom ispunjava prostoriju čistim prirodnim zvukom i snažnim dubokim basom.
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