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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS3400/12

Zvuk usklađen s vašim domom

Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS3400 omogućava reprodukciju glazbe s uređaja iPod/iPhone uz kristalno čist zvuk za vrijeme punjenja. Uživajte u mogućnosti napajanja izmjeničnom strujom ili baterijskog napajanja koja pruža maksimalnu prilagodljivost.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk usklađen s vašim domom

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • 10 W, nap. na bateriju ili izmj. struju

Usklađivanje uređaja iPhone/iPod s računalom

Priključite, reproducirajte, uskladite i punite! Uronite u omiljenu glazbu s uređaja iPod ili iPhone dok se puni. Osim toga, usklađuje se s računalom kada je povezano sa zvučnikom pomoću USB kabela.

Besplatna aplikacija ClockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke

Besplatna aplikacija ClockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke

Besplatna aplikacija obogaćuje zvučnik s priključnom stanicom mnoštvom privlačnih značajki. Možete pratiti vremensku prognozu, saznati koliko je sati pa čak i postavljati omiljene slike kao pozadinske slike. Osim toga, ClockStudio vam omogućava slušanje tisuća internetskih radijskih stanica diljem svijeta. U pripremi su i ažuriranja stilova presvlaka i novih funkcija.

Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Tehničke specifikacije

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