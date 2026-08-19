Obustavljeno
DS3400/12
Zvuk usklađen s vašim domom
Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS3400 omogućava reprodukciju glazbe s uređaja iPod/iPhone uz kristalno čist zvuk za vrijeme punjenja. Uživajte u mogućnosti napajanja izmjeničnom strujom ili baterijskog napajanja koja pruža maksimalnu prilagodljivost.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
10 W, nap. na bateriju ili izmj. struju
Priključite, reproducirajte, uskladite i punite! Uronite u omiljenu glazbu s uređaja iPod ili iPhone dok se puni. Osim toga, usklađuje se s računalom kada je povezano sa zvučnikom pomoću USB kabela.
Besplatna aplikacija obogaćuje zvučnik s priključnom stanicom mnoštvom privlačnih značajki. Možete pratiti vremensku prognozu, saznati koliko je sati pa čak i postavljati omiljene slike kao pozadinske slike. Osim toga, ClockStudio vam omogućava slušanje tisuća internetskih radijskih stanica diljem svijeta. U pripremi su i ažuriranja stilova presvlaka i novih funkcija.
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