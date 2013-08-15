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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS3100/12

1

| (1) Recenzije

Zvuk usklađen s vašim domom

Na vašem stolu ili negdje drugdje, zvučnik s priključnom stanicom Philips DS3100/12 pruža kristalno čist zvuk koji ispunjava prostor. Uskladite iPod/iPhone s računalom. Uživajte u mogućnosti priključivanja na AC napajanje ili korištenja baterije.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • za iPod/iPhone

  • Napajanje na bateriju ili izmj. struju

Ukupna izlazna snaga od 10 W RMS

Kompaktni dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil

AUX ulaz za lako povezivanje s gotovo bilo kojima elektroničkim uređajem

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Ova recenzija je napravljena za DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Ova recenzija je napravljena za DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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