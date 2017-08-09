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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS1600/12

4

| (3) Recenzije

Zvuk usklađen s vašim domom za iPod/iPhone/iPad

Zvučnik s priključnom stanicom DS1600 reproducira sadržaje sa svih iPod/iPhone/iPad uređaja i puni ih putem 30-pinskog Philips DualDock Lightning priključka. Osigurava reprodukciju punog i bogatog zvuka te nudi i USB priključak za punjenje drugog mobilnog uređaja.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk usklađen s vašim domom za iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • za iPod/iPhone/iPad

  • USB priključak za punjenje

  • 8 W

DualDock za punjenje i reprodukciju uređaja tvrtke Apple (Lightning i 30-pinski priključak)

DualDock za punjenje i reprodukciju uređaja tvrtke Apple (Lightning i 30-pinski priključak)

Inovativni DualDock tvrtke Philips s Lightning i 30-pinskim priključkom može puniti bilo koji uređaj tvrtke Apple i reproducirati s njega. Osmišljeni kao spoj elegantnog dizajna i jednostavnih funkcija, priključci omogućavaju prebacivanje s jednog na drugi u tren oka. Uživajte u omiljenim pjesmama bez obzira na to koji uređaj tvrtke Apple želite koristiti.

Punite drugi mobilni uređaj putem USB priključka

Punite drugi mobilni uređaj putem USB priključka

Kao dodatnu praktičnost, ovaj zvučnik može se pohvaliti USB priključkom za punjenje drugog mobilnog uređaja čak i dok je iPod/iPhone postavljen na stanicu.

Automatska sinkronizacija vremena ili datuma nakon priključivanja

Priključna stanica automatski sinkronizira sat i datum s uređajem iPod/iPhone/iPad nakon priključivanja. Jednostavno pritisnite gumb za prikaz sata ili datuma.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

3

Recenzije

4
3
1

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1600 dokkolós hangsugárzó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1600 dokkolós hangsugárzó

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1600 док-гучномовець

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1600 док-гучномовець

19/11/2015

România

România

Provjereni kupac

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Ova recenzija je napravljena za DS1600 boxă cu andocare

Ova recenzija je napravljena za DS1600 boxă cu andocare

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