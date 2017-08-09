Obustavljeno
DS1600/12
Zvuk usklađen s vašim domom za iPod/iPhone/iPad
Zvučnik s priključnom stanicom DS1600 reproducira sadržaje sa svih iPod/iPhone/iPad uređaja i puni ih putem 30-pinskog Philips DualDock Lightning priključka. Osigurava reprodukciju punog i bogatog zvuka te nudi i USB priključak za punjenje drugog mobilnog uređaja.
DualDock
za iPod/iPhone/iPad
USB priključak za punjenje
8 W
Inovativni DualDock tvrtke Philips s Lightning i 30-pinskim priključkom može puniti bilo koji uređaj tvrtke Apple i reproducirati s njega. Osmišljeni kao spoj elegantnog dizajna i jednostavnih funkcija, priključci omogućavaju prebacivanje s jednog na drugi u tren oka. Uživajte u omiljenim pjesmama bez obzira na to koji uređaj tvrtke Apple želite koristiti.
Kao dodatnu praktičnost, ovaj zvučnik može se pohvaliti USB priključkom za punjenje drugog mobilnog uređaja čak i dok je iPod/iPhone postavljen na stanicu.
Priključna stanica automatski sinkronizira sat i datum s uređajem iPod/iPhone/iPad nakon priključivanja. Jednostavno pritisnite gumb za prikaz sata ili datuma.
4.0
od 5
3
Recenzije
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1600 dokkolós hangsugárzó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1600 dokkolós hangsugárzó
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1600 док-гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1600 док-гучномовець
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Provjereni kupac
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Ova recenzija je napravljena za DS1600 boxă cu andocare
Ova recenzija je napravljena za DS1600 boxă cu andocare