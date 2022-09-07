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  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS1400/12

2

| (1) Recenzije

Zvuk usklađen s vašim domom

Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS1400 pruža odličan zvuk. Mogućnostima višenamjenskog korištenja doprinosi i USB ulaz koji se nalazi na stanici i služi za punjenje drugog mobilnog uređaja, čak i kada se iPod/iPhone priključi.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk usklađen s vašim domom

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • USB priključak za punjenje

  • 6 W

Noćno svjetlo mekog sjaja

2 aktivne zvučne jedinice i bas kanal za uravnotežen i bogat zvuk

Elegantan i kompaktan dizajn omogućava smještanje na bilo koji noćni ormarić

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Prednosti

Хубав дизайн

Mane

Морално остарял

Ova recenzija je napravljena za DS1400 тонколона за поставяне

Datum upotrebe 2020-09-07

Ova recenzija je napravljena za DS1400 тонколона за поставяне

Datum upotrebe 2020-09-07

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