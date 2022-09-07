Obustavljeno
DS1400/12
Zvuk usklađen s vašim domom
Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS1400 pruža odličan zvuk. Mogućnostima višenamjenskog korištenja doprinosi i USB ulaz koji se nalazi na stanici i služi za punjenje drugog mobilnog uređaja, čak i kada se iPod/iPhone priključi.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
USB priključak za punjenje
6 W
2.0
od 5
1
Recenzije
Djodji
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Prednosti
Хубав дизайн
Mane
Морално остарял
Ova recenzija je napravljena za DS1400 тонколона за поставяне
Datum upotrebe 2020-09-07
Ova recenzija je napravljena za DS1400 тонколона за поставяне
Datum upotrebe 2020-09-07