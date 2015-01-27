Obustavljeno
Zvuk usklađen s vašim domom
Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS1155 ne samo da pruža pun i bogat zvuk nego se može pohvaliti prikazom sata i blagim noćnim svjetlom, što ga čini savršenim uređajem na noćnom ormariću.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
USB priključak za punjenje
6 W
Kada priključite uređaj, priključna stanica automatski će sat uskladiti s vašim uređajem iPod/iPhone.
4.3
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1155 док-гучномовець
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1155 док-гучномовець
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą