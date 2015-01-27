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  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS1155/12

4.3

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zvuk usklađen s vašim domom

Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS1155 ne samo da pruža pun i bogat zvuk nego se može pohvaliti prikazom sata i blagim noćnim svjetlom, što ga čini savršenim uređajem na noćnom ormariću.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk usklađen s vašim domom

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • USB priključak za punjenje

  • 6 W

Automatsko usklađivanje sata s uređajem iPod/iPhone kada je uređaj priključen

Kada priključite uređaj, priključna stanica automatski će sat uskladiti s vašim uređajem iPod/iPhone.

Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Elegantan i kompaktan dizajn omogućava smještanje na bilo koji noćni ormarić

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1155 док-гучномовець

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1155 док-гучномовець

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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