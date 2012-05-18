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  • Fotografija alternativnog proizvoda
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  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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Obustavljeno

zvučnik s priključnom stanicom

DS1100/12

4

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Pružajući pun i bogat zvuk, kompaktni zvučnik s priključnom stanicom Philips DS1100/12 automatski se usklađuje s postavkama sata na uređaju iPhone/iPod. Uživajte u prilagodljivom noćnom svjetlu i praktičnosti koju pruža mogućnost punjenja drugog mobilnog uređaja.

Pogledajte sve prednosti

Ispunite svoju spavaću sobu glazbom i stilom

Opsesija zvukom

Bogat višesmjerni zvuk koji će ispuniti vašu spavaću sobu

Neodimijski zvučnici za čist i uravnotežen zvuk

Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove te čist i uravnotežen zvuk.

Dizajn za 360 stupnjeva osigurava predivan izgled iz svakog kuta

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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