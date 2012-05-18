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Opsesija zvukom
Pružajući pun i bogat zvuk, kompaktni zvučnik s priključnom stanicom Philips DS1100/12 automatski se usklađuje s postavkama sata na uređaju iPhone/iPod. Uživajte u prilagodljivom noćnom svjetlu i praktičnosti koju pruža mogućnost punjenja drugog mobilnog uređaja.
Neodimij je najbolji materijal za stvaranje jakog magnetnog polja za veću osjetljivosti zavojnice, jače basove te čist i uravnotežen zvuk.
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DS1100 głośnik ze stacją dokującą