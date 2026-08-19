Qi bežična tehnologija

Qi tehnologija za bežično punjenje široko je prihvaćena na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Philips bežični punjači kompatibilni su s telefonima i drugim uređajima s omogućenom Qi bežičnom tehnologijom. Jednostavno postavite uređaje na podlogu i uživajte u iskustvu punjenja bez napora.