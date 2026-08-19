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  • 3 u 1 bežični punjač
  • 3 u 1 bežični punjač
  • 3 u 1 bežični punjač
  • 3 u 1 bežični punjač
  • 3 u 1 bežični punjač
  • 3 u 1 bežični punjač
  • 3 u 1 bežični punjač

Qi bežični punjač

DLP9230NB/00

3 u 1 bežični punjač

Istovremeno bežično napunite svoj pametni telefon, sat i slušalice AirPods uz ovaj uređaj za brzo punjenje. Maksimalna snaga od 15 W za skraćenje vremena punjenja mobilnog telefona. Snaga od 2,5 W i 5 W za punjenje sata odnosno slušalica AirPods.

Pogledajte sve prednosti

Brzo punjenje

3 u 1 bežični punjač

  • 15 W

  • Brzo punjenje

  • Qi bežično punjenje

Qi bežična tehnologija

Qi tehnologija za bežično punjenje široko je prihvaćena na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Philips bežični punjači kompatibilni su s telefonima i drugim uređajima s omogućenom Qi bežičnom tehnologijom. Jednostavno postavite uređaje na podlogu i uživajte u iskustvu punjenja bez napora.

Qi certifikat konzorcija Wireless Power Consortium

Protuklizni dizajn

Protuklizni dizajn telefon zadržava u željenom položaju i sprječava njegovo proklizavanje uslijed vibracija.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Brzina punjenja ovisi o stanju punjenja, uključujući glavni uređaj i adapter za punjenje.