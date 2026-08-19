DLP9230NB/00
3 u 1 bežični punjač
Istovremeno bežično napunite svoj pametni telefon, sat i slušalice AirPods uz ovaj uređaj za brzo punjenje. Maksimalna snaga od 15 W za skraćenje vremena punjenja mobilnog telefona. Snaga od 2,5 W i 5 W za punjenje sata odnosno slušalica AirPods.
15 W
Brzo punjenje
Qi bežično punjenje
Qi tehnologija za bežično punjenje široko je prihvaćena na pametnim telefonima i drugim mobilnim uređajima. Philips bežični punjači kompatibilni su s telefonima i drugim uređajima s omogućenom Qi bežičnom tehnologijom. Jednostavno postavite uređaje na podlogu i uživajte u iskustvu punjenja bez napora.
Protuklizni dizajn telefon zadržava u željenom položaju i sprječava njegovo proklizavanje uslijed vibracija.
Recenzije
Brzina punjenja ovisi o stanju punjenja, uključujući glavni uređaj i adapter za punjenje.