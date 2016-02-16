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Obustavljeno

USB vanjska baterija

DLP3602U/10

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| (1) Recenzije

Višestruko punjenje u pokretu

Osigurajte napajanje gdje i kada vam zatreba – baterija pruža dodatni kapacitet za više od 1 dodatnog punjenja. 2 USB priključnice omogućavaju istovremeno punjenje 2 uređaja. Izuzetno brzo punjenje uz 2,1 A.

Pogledajte sve prednosti

pomoću prijenosne rezervne jedinice za napajanje

Višestruko punjenje u pokretu

  • Univerzalan

Brzo punjenje 5 V / 2,1 A

Indikator napajanja omogućuje brzu provjeru statusa

LED indikator napajanja prikazuje se nakon pritiska gumba i omogućuje brzu provjeru statusa napunjenosti baterije.

Svoje uređaje možete puniti više puta dok ste u pokretu

Ovaj prijenosni izvor napajanja osigurava dodatni izvor napajanja za preko dva punjenja u pokretu. Ponesite ga sa sobom na putovanje i osigurajte rezervno napajanje onda kad vam je potrebno.

Tehničke specifikacije

Priručnici i dokumentacija

Lokalizirani komercijalni letak

  • PDF dat., 322.9 kB
  • 21 July 2026

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