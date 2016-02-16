Obustavljeno
DLP3602U/10
Višestruko punjenje u pokretu
Osigurajte napajanje gdje i kada vam zatreba – baterija pruža dodatni kapacitet za više od 1 dodatnog punjenja. 2 USB priključnice omogućavaju istovremeno punjenje 2 uređaja. Izuzetno brzo punjenje uz 2,1 A.
Univerzalan
LED indikator napajanja prikazuje se nakon pritiska gumba i omogućuje brzu provjeru statusa napunjenosti baterije.
Ovaj prijenosni izvor napajanja osigurava dodatni izvor napajanja za preko dva punjenja u pokretu. Ponesite ga sa sobom na putovanje i osigurajte rezervno napajanje onda kad vam je potrebno.