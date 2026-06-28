2 godine jamstva
Odvlažuje zrak do 34,3 L/D
Učinkovit u prostorijama do 150 m3
Od 90 % RV do zdravih 60 % za samo 16 min
Prilagođava se kvaliteti unutarnjeg zraka
Ekološki prihvatljiv, ali moćan dizajn
Razvijen za brzu obnovu zdrave klime unutarnjih prostora. Učinkovito uklanja vlagu, suprotstavlja se plijesni, gljivicama, kondenzaciji i ustajalim mirisima. Sprječava širenje alergena i štiti vaš dom od oštećenja uzrokovanih vlagom.
Dnevno izvlači do 34,3 litara vlage iz zraka, što je idealno za prostorije do 150 m³ (3). Smanjuje razinu vlažnosti s nezdravih 90 % na ugodnih 60 % za samo 16 minuta (4). Prostran spremnik za vodu od 4 l omogućuje duži rad bez potrebe za čestim pražnjenjem.
Uklonite neugodne mirise plijesni, vlažnih tepiha i namještaja učinkovitim smanjenjem viška vlage. Ispunite zrak omiljenim esencijalnim uljima i umjesto toga uživajte u osvježavajućim, ugodnim mirisima.
4.9
od 5
82
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nikol
28/06/2026
Česká republika
Spokojenost
Jsem z výrobku nadšená. Plní funkci tak jak má 😊 vlhkost v bytě už máme minimální 😊
Ova recenzija je napravljena za Řada 5000
Ova recenzija je napravljena za Řada 5000
Den.
15/10/2025
Česká republika
Funguje skvěle po celý rok
Bydlím v domě s vysokou vlhkostí a navíc v zimě topíme v krbu. Tento přístroj je super! Dokáže udržet správnou vlhkost v domě, v topné sezóně zároveň čistí vzduch od prachu a sazí a na jaře si poradí i s pylem.
Ova recenzija je napravljena za Řada 5000
Ova recenzija je napravljena za Řada 5000
Tajka1312
30/05/2025
Polska
COŚ WSPANIAŁEGO 😍
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Seria 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Seria 5000
(1) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90 % relativne vlažnosti.
(2) Izračunato na temelju stope relativne vlažnosti, podijeljeno s veličinom standardne boce vode za piće od 550 ml.
(3) Odgovarajuće područje odvlaživanja izračunato sukladno standardu JEM1411:1998 (kategorija betonskih modernih stanova) s visinom stropa u prostoriji od 2,5 m
(4) Izračunato: 20 m3, od 60 % relativne vlažnosti pri 27 °C. Testirano u laboratoriju treće strane sukladno standardu GB/T 19411-2003. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o prirodnoj ventilaciji, otpuštanju/apsorpciji vlage i temperaturnim varijacijama.
(5) U usporedbi s prirodnim sušenjem tkanine u zatvorenom prostoru, testiranje tvrtke Philips.
(6) Testirano na 20 sintetičkih majica kratkih rukava, testiranje tvrtke Philips
(7) Izračunato: potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od R134a (1300) i R290 (<3)