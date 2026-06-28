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  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
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  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
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  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
  • Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.

Serija 3000Odvlaživač zraka

DE3306/11

4.9
| (82) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.
Ovaj snažni odvlaživač obnavlja optimalne razine u vlažnosti u samo nekoliko minuta, a pritom brže i nježnije suši vaše odjevne predmete. Ispunite zrak omiljenim esencijalnim uljima i uživajte u svježem i zdravijem domu.
Pogledajte sve prednosti

Odvlaživač s dozatorom osvježavajuće arome

Recite zbogom neugodnim mirisima i prigrlite ugodne.

  • Odvlažuje zrak do 34,3 L/D

  • Učinkovit u prostorijama do 150 m3

  • Od 90 % RV do zdravih 60 % za samo 16 min

  • Prilagođava se kvaliteti unutarnjeg zraka

  • Ekološki prihvatljiv, ali moćan dizajn

Smanjuje vlažnost, sprječava nastanak plijesni i uklanja ustajale mirise

Smanjuje vlažnost, sprječava nastanak plijesni i uklanja ustajale mirise

Razvijen za brzu obnovu zdrave klime unutarnjih prostora. Učinkovito uklanja vlagu, suprotstavlja se plijesni, gljivicama, kondenzaciji i ustajalim mirisima. Sprječava širenje alergena i štiti vaš dom od oštećenja uzrokovanih vlagom.

Uklanja do 34,3 L/D (1) ili 62 boce za vodu (2)

Uklanja do 34,3 L/D (1) ili 62 boce za vodu (2)

Dnevno izvlači do 34,3 litara vlage iz zraka, što je idealno za prostorije do 150 m³ (3). Smanjuje razinu vlažnosti s nezdravih 90 % na ugodnih 60 % za samo 16 minuta (4). Prostran spremnik za vodu od 4 l omogućuje duži rad bez potrebe za čestim pražnjenjem.

Aromaterapijski dodatak uz koji ćete osvježiti svoj dom

Aromaterapijski dodatak uz koji ćete osvježiti svoj dom

Uklonite neugodne mirise plijesni, vlažnih tepiha i namještaja učinkovitim smanjenjem viška vlage. Ispunite zrak omiljenim esencijalnim uljima i umjesto toga uživajte u osvježavajućim, ugodnim mirisima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.9

od 5

82

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/06/2026

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Jsem z výrobku nadšená. Plní funkci tak jak má 😊 vlhkost v bytě už máme minimální 😊

Ova recenzija je napravljena za Řada 5000

Ova recenzija je napravljena za Řada 5000

15/10/2025

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle po celý rok

Bydlím v domě s vysokou vlhkostí a navíc v zimě topíme v krbu. Tento přístroj je super! Dokáže udržet správnou vlhkost v domě, v topné sezóně zároveň čistí vzduch od prachu a sazí a na jaře si poradí i s pylem.

Ova recenzija je napravljena za Řada 5000

Ova recenzija je napravljena za Řada 5000

30/05/2025

Polska

Polska

COŚ WSPANIAŁEGO 😍

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Urządzenie pozytywnie mnie zaskoczyło – wygląda nowocześnie, świetnie wpasowuje się w domowe wnętrze. Obsługa jest bardzo intuicyjna, a panel sterowania czytelny i wygodny. Po kilku dniach użytkowania zauważyłam, że powietrze w mieszkaniu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze do oddychania. Funkcja osuszania sprawdziła się szczególnie dobrze w łazience – wilgoć znika błyskawicznie. Urządzenie działa cicho, co jest dla mnie ogromnym plusem, zwłaszcza wieczorem. Polecam każdemu, kto ceni sobie komfort i zdrowe powietrze. #testowaniePhilips #testujprodukty.pl

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Seria 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Seria 5000

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Upozorenja

  1. (1) Testirala certificirana treća strana sukladno standardu GB/T19411-2003 pri 35 °C i 90 % relativne vlažnosti.

  2. (2) Izračunato na temelju stope relativne vlažnosti, podijeljeno s veličinom standardne boce vode za piće od 550 ml.

  3. (3) Odgovarajuće područje odvlaživanja izračunato sukladno standardu JEM1411:1998 (kategorija betonskih modernih stanova) s visinom stropa u prostoriji od 2,5 m

  4. (4) Izračunato: 20 m3, od 60 % relativne vlažnosti pri 27 °C. Testirano u laboratoriju treće strane sukladno standardu GB/T 19411-2003. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o prirodnoj ventilaciji, otpuštanju/apsorpciji vlage i temperaturnim varijacijama.

  5. (5) U usporedbi s prirodnim sušenjem tkanine u zatvorenom prostoru, testiranje tvrtke Philips.

  6. (6) Testirano na 20 sintetičkih majica kratkih rukava, testiranje tvrtke Philips

  7. (7) Izračunato: potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od R134a (1300) i R290 (&lt;3)