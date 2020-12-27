Obustavljeno
Opsesija zvukom
Reproducirajte glazbu i napunite iPhone/iPod putem komponentnog Hi-Fi sustava tvrtke Philips. Vrhunski zvučnici crne boje i visokog sjaja te aluminijski ormarić ostavljaju dojam profinjenosti, a kupolasti visokotonci pružaju oštar i prirodan zvuk.
priključna stanica za iPhone/iPod
Visokotonski zvučnik
100 W
Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 100 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
Visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmonični spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Prednosti
könnyen használható
Mane
nincs ilyen
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM713 komponens hifi rendszer
Datum upotrebe 2020-11-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM713 komponens hifi rendszer
Datum upotrebe 2020-11-27