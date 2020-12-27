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Obustavljeno

Komponentni Hi-Fi sustav

DCM713/12

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Opsesija zvukom

Reproducirajte glazbu i napunite iPhone/iPod putem komponentnog Hi-Fi sustava tvrtke Philips. Vrhunski zvučnici crne boje i visokog sjaja te aluminijski ormarić ostavljaju dojam profinjenosti, a kupolasti visokotonci pružaju oštar i prirodan zvuk.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Opsesija zvukom

  • priključna stanica za iPhone/iPod

  • Visokotonski zvučnik

  • 100 W

Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 100 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Visokotonski zvučnik za detaljan i prirodan zvuk

Visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmonični spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/12/2020

Magyarország

Magyarország

Szép hangzás, könnyű használhatóság!

Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.

Prednosti

könnyen használható

Mane

nincs ilyen

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DCM713 komponens hifi rendszer

Datum upotrebe 2020-11-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DCM713 komponens hifi rendszer

Datum upotrebe 2020-11-27

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