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Obustavljeno

priključna stanica za iPod/iPhone

DCM580/12

Uspravni dizajn

Uživajte u rasprostranjenom, prožimajućem zvuku uz Philips sustav s ležištem DCM580. Uspravan dizajn podržava iPhone/iPod uređaje, CD medije i USB uređaje. LivingSound tehnologija ravnomjerno raspoređuje zvuk kroz cijelu prostoriju i omogućuje optimalno iskustvo slušanja.

Pogledajte sve prednosti

s LivingSound tehnologijom za rasprostranjeni, prožimajući stereo zvuk

Uspravni dizajn

Ukupna izlazna snaga od 140 W RMS

Ukupna izlazna snaga od 140 W RMS

RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Sustav 4.1-kanalnih zvučnika s ugrađenim niskotoncem

Sustav 4.1-kanalnih zvučnika s ugrađenim niskotoncem.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama

Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

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