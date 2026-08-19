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DCM580/12
Uspravni dizajn
Uživajte u rasprostranjenom, prožimajućem zvuku uz Philips sustav s ležištem DCM580. Uspravan dizajn podržava iPhone/iPod uređaje, CD medije i USB uređaje. LivingSound tehnologija ravnomjerno raspoređuje zvuk kroz cijelu prostoriju i omogućuje optimalno iskustvo slušanja.
RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.
Sustav 4.1-kanalnih zvučnika s ugrađenim niskotoncem.
Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirci na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
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