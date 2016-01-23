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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM3175/12

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zvuk usklađen s vašim domom

Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5 i iPad mini, a ima i aktivni niskotonac za snažne basove. Zahvaljujući ukošenosti zvučnika, omogućava reprodukciju širokog opsega stereo zvuka, a svojim se jednodijelnim dizajnom uklapa u sve životne prostore.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Maks. 80 W, 2.1-kanalni sustav

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

23/01/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

POLECAM

Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DCM3175 Mikrowieża

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DCM3175 Mikrowieża

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