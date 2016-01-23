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Zvuk usklađen s vašim domom
Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5 i iPad mini, a ima i aktivni niskotonac za snažne basove. Zahvaljujući ukošenosti zvučnika, omogućava reprodukciju širokog opsega stereo zvuka, a svojim se jednodijelnim dizajnom uklapa u sve životne prostore.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
Maks. 80 W, 2.1-kanalni sustav
Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Provjereni kupac
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM3175 Mikrowieża
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DCM3175 Mikrowieża