Obustavljeno
DCM3155/12
Zvuk usklađen s vašim domom
Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5, a sadrži i tehnologiju wOOx za reprodukciju snažnih basova. Zahvaljujući ukošenosti zvučnika, omogućava reprodukciju širokog opsega stereo zvuka, a svojim se jednodijelnim dizajnom uklapa u sve životne prostore.
s Lightning priključkom
za iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
maks. 50 W, bas emiter
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
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