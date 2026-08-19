Zvuk usklađen s vašim domom

Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5, a sadrži i tehnologiju wOOx za reprodukciju snažnih basova. Zahvaljujući ukošenosti zvučnika, omogućava reprodukciju širokog opsega stereo zvuka, a svojim se jednodijelnim dizajnom uklapa u sve životne prostore.