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Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM3155/12

Zvuk usklađen s vašim domom

Ovaj mikro zvučni sustav tvrtke Philips kompatibilan je s Lightning priključkom uređaja iPhone 5, a sadrži i tehnologiju wOOx za reprodukciju snažnih basova. Zahvaljujući ukošenosti zvučnika, omogućava reprodukciju širokog opsega stereo zvuka, a svojim se jednodijelnim dizajnom uklapa u sve životne prostore.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

  • s Lightning priključkom

  • za iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • maks. 50 W, bas emiter

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Maksimalna izlazna snaga od 50 W RMS

Jednodijelni dizajn lako će se smjestiti bilo gdje u kući

Tehničke specifikacije

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