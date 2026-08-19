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DCM3060/12
Zvučni sustav usklađen s vašim domom
Priključite svoj iPod/iPhone/iPad ili povežite druge uređaje putem veze USB Direct te uživajte u snažnom basu koji stvara tehnologija wOOx. Ovaj mikro glazbeni sustav Philips DCM3060/12 inteligentnog dizajna s mogućnošću montiranja na zid donosi briljantan zvuk i eleganciju.
Priključna stanica za iPod/iPhone/iPad
40 W
Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.
Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.
Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.
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