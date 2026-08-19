Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.