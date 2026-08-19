ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija pojedinosti o proizvodu
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Primarna slika

Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

DCM3060/12

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

Priključite svoj iPod/iPhone/iPad ili povežite druge uređaje putem veze USB Direct te uživajte u snažnom basu koji stvara tehnologija wOOx. Ovaj mikro glazbeni sustav Philips DCM3060/12 inteligentnog dizajna s mogućnošću montiranja na zid donosi briljantan zvuk i eleganciju.

Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Zvučni sustav usklađen s vašim domom

  • Priključna stanica za iPod/iPhone/iPad

  • 40 W

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu

Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

Motorizirana klizna prednja vrata unose stil i eleganciju

Motorizirana klizna prednja vrata dodatno uljepšavaju već elegantan dizajn ovog sustava. Moderna vrata iza kojih se nalazi disk služe svojoj svrsi i glatko se pomiču okomito gore i dolje kad god poželite promijeniti glazbeni odabir i pritisnete gumb. Samo sjednite i uživajte u dinamičnom zvuku kroz prozorčić prateći kako se disk pomiče.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi